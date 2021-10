Überwachung im Winzerpark in Brunn am Gebirge ist fix

Angst und Unmut herrschen unter den Anwohnern des Winzerparks, direkt neben der Mittelschule. In den vergangenen Monaten soll es immer wieder zu Vandalismus, ja sogar Drogenkonsum und -verkauf gekommen sein. „Die Zustände in der Nacht sind eine Katastrophe“, beschreibt ein Anrainer die Situation: „Lärm bis 2 Uhr, rasende Mopeds vor dem Park und am nächsten Tag Spuren der Verwüstung.“

Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, beruhigt und spricht von „einem Treffpunkt von Jugendlichen, bei dem es gelegentlich zu Vorkommnissen kommt, die aber bei Weitem überzogen dargestellt werden“.

Die ÖVP jedenfalls wirft SPÖ und NEOS Untätigkeit vor. „Die Sicherheit der Anrainer und unserer Jugend geht vor. Wir haben lange genug der Untätigkeit des Bürgermeisters zugesehen“, ist Oliver Prosenbauer, ÖVP, erbost. Deshalb hat die ÖVP auch einen Dringlichkeitsantrag im Gemeindevorstand eingebracht, sofort einen Security Dienst einzurichten, der in der Sitzung auch einstimmig angenommen wurde. Ein derartiger Sicherheitsdienst wäre rasch umsetzbar.

Linhart sichert eine Sicherheitsstreife zu, eine Securityfirma muss allerdings erst noch gesucht und gefunden werden.