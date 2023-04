60 neue Helme für die FF Biedermannsdorf

Um den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr höchstmögliche Sicherheit zu bieten, wurde in den letzten Jahren die persönliche Schutzausrüstung erneuert. Da die verwendeten Helme langsam das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht haben, mussten auch diese ersetzt werden. Nach langer und intensiver Evaluierung und Erprobung verschiedenster Modelle, fiel die Entscheidung auf den Helm der Marke Gallet F1 XF der Firma MSA Safety. 60 Stück wurden bestellt. Bürgermeisterin Beatrix Dalos, ÖVP, Vizebürgermeister Josef Spazierer, SPÖ, und Gemeinderat Peter Schiller, SPÖ, übergaben die Helme an den Kommandanten Bernhard Tröszter und dessen Stellvertreter Michael Felberbauer. Die gesamten Kosten wurden von der Marktgemeinde übernommen, was die Kameradinnen und Kameraden sehr zu schätzen wissen.

