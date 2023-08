Neustart für die Jubiläumswirtin

Die Jubiläumshalle in Biedermannsdorf war, was die Verpachtung des Restaurants in der Mehrzweckhalle an einen Wirt bzw. Wirtin anbelangte, immer ein Sorgenkind der Gemeinde. Mit Katharina Seelinger hat Biedermannsdorf vor sechs Jahren eine engagierte Wirtin bekommen, welche die Geschicke des Restaurants in der Halle in bisher ungeahnte kulinarisch erfolgreiche Höhen geführt hat - bis Corona kam. Ihre Angestellten zu entlassen, kam für Seelinger nicht in Frage. „Ich weiß, wie schwer es ist, gutes Personal zu finden. Deshalb habe ich alles getan, um meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu behalten“, sagt die Powerfrau. Doch die Jubiläumshalle ist eine Mehrzweckhalle und daher eine besondere Herausforderung für einen jeden Gastronomen. „Unter der Woche sind größere Veranstaltungen nicht möglich, weil ja die Volksschüler und die Schülerinnen und Schüler der HLW in der großen Halle, die ja eigentlich eine Sporthalle ist, turnen. Und auch die kleineren Räume stehen etwa für Seminare während des Schulbetriebes nicht zur Verfügung.“

Während der Coronazeit waren gar keine Veranstaltungen möglich. Um sich den Restaurantbetrieb in der Halle leisten zu können, nahm Seelinger nach Beendigung alle Lockdowns doppelten Arbeitseinsatz auf sich. „Ich habe mit Caterings begonnen, nach Wiener Neudorf, Breitenfurt und nach Wien, wo die Wirtschaftskammer ein sehr guter Kunde von mir wurde“, berichtet Seelinger. Nach Breitenfurt liefert sie heute noch - auch hier gibt es eine Veranstaltungshalle und keinen Wirt, der darin kocht. „Meine Dienste werden hier sehr geschätzt, dafür bin ich der Gemeinde Breitenfurt mit Bürgermeister Wolfgang Schredl wirklich dankbar“, sagt Seelinger. Doch trotz eines Arbeitseinsatzes rund um die Uhr schlitterte Seelinger als Jubiläumswirtin in die finanzielle Schieflage. „Es hat mir sehr weh getan, was im Ort alles gesprochen wurde, vor allem von Leuten, die noch nie ein Schnitzel bei mir gegessen haben“, erinnert sich Seelinger. Doch die Veranstaltungen und mit ihnen die Jubiläumswirtin nehmen wieder Fahrt auf. Möglich gemacht hat das ein Sanierungsverfahren, das Anfang August eröffnet wurde. Der Betrieb, sprich das Restaurant in derJubiläumshalle, soll weitergeführt werden. Bis Ende September soll das Verfahren abgeschlossen und damit alle Altlasten beseitigt sein.

Hinter der Jubiläumswirtin steht auch Bürgermeisterin Beatrix Dalos, ÖVP. Sie hat selbst gesundheitlich eine schwere Zeit hinter sich, sie weiß daher, wie herausfordernd es ist, sich vom Schicksal nicht unterkriegen zu lassen, sondern weiterzukämpfen.

Dalos betont: „Unsere Jubiläumswirtin macht das toll. Den Rest werden wir auch noch schaffen. Katharina Seelinger setzt sich ein für unseren Ort und unsere Bürger.“ Und das ist es, was Seelinger auch will: „Das Restaurant in der Halle soll funktionieren. Für alle Tennisspieler, die Saunabesucher und alle Gäste. Die Jubiläumshalle soll ein Zentrum für den Ort sein.“ Die nächsten Veranstaltungen stehen bereits fest. So wird am 15. September das große Jubiläumsfest der Marktgemeinde Biedermannsdorf für viele Geburtstagskinder hier stattfinden. Denn auch Ehrungen haben schon lange keine mehr stattgefunden. Die Bürgermeisterin ist zufrieden: „Es haben sich schon massig Leute angemeldet, das wir ein großes Event werden.“ Das Rahmenprogramm wird sich auf eine musikalische Begleitung beschränken, im Mittelpunkt sollen die Jubilare stehen und das gute Essen der Jubiläumswirtin. Darüber hinaus sind auch gute Ideen von allen Parteien im Ort gefragt, die helfen, die Jubiläumshalle mit Leben zu füllen. Denn eines ist für Seelinger auch klar: „Ich möchte von meiner Arbeit im Hallenrestaurant leben können. Dass dieses Ziel auch von der Gemeinde mitgetragen wird, gibt mir die Kraft, jetzt noch einmal durchzustarten.“ Das unterstreicht auch Dalos: „Wir tun alles, damit die Jubiläumswirtin bei uns bleibt. Sie leistet hervorragende Arbeit für die Jubiläumshalle und damit für die gesamte Gemeinde.“