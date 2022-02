Trio kümmert sich um die Geschichte in Brunn am Gebirge

Guido Radschiner war mit Leib und Seele im Archiv der Marktgemeinde Brunn tätig. Zu seinem 80. Geburtstag übergibt er seine Agenden an den Brunner Wissenschaftler und Heimatforscher Robert Krickl, der seit Jahresbeginn diese Aufgabe ausfüllt.

Radschiner war schon immer für das Gemeindearchiv tätig und half stets aus, wenn Not am Mann war. Vor 22 Jahren wurde er auf Betreiben von Hofrat Erich Schmutz zum Archivar bestellt, zeitgleich mit Manfred Car, der sich bis heute um diese Agenden kümmert. Gemeinsam begannen die beiden, die Schriftenreihe „Brunner Geschichte und Geschichten“ zu veröffentlichen, die seit 2001 jährlich im Spätherbst erscheint. Radschiner war von 1966 bis zu seiner Pensionierung im Bankensektor tätig, als Sohn eines Eisenbahners lag dem gebürtigen Wopfinger (Triestingtal) die Eisenbahn seit frühester Kindheit besonders am Herzen. Darum kümmerte er sich gerne um den Bahnhof Brunn-Maria Enzersdorf, als dieser von der Gemeinde gekauft wurde und war besonders stolz, als die Gemeinde dafür 2006 die „Goldene Kelle“ verliehen bekam.

Zu seinen weiteren Hobbys gehörte Theaterspielen und Singen. Für Letzteres nahm er sogar Unterricht und ließ Erlerntes etwa beim „Musischen Kreis“ hören, dessen Mitglied er seit 1984 ist. Zudem war Radschiner bis zum Ausbruch der Pandemie als „Lesebär“ in der Brunner Volksschule aktiv.

Chronik im Entstehen: „Brunn in 100 Jahren“

Krickl studierte Erdwissenschaften und ist selbstständiger Wissenschaftler und als Wissenschaftskommunikator tätig. Er organisiert verschiedenste Veranstaltungen und hat schon einige Bücher veröffentlicht. Und es versteht sich de facto von selbst, dass er immer wieder im Archiv mitgewirkt und hat Gastbeiträge in den Schriftenreihen des Archivs veröffentlicht hat.

Momentan arbeiten die Archivare an einer Chronik der besonderen Art, an „Brunn in 100 Jahren“, welche 2023 vor Weihnachten erscheinen soll.

Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, ist froh, dass „mit dem neuen Archivar ein profunder Wissenschaftler und ebenso glühender Fan der Brunner Geschichte für das Gemeindearchiv gewonnen werden konnte. Nicht zuletzt dank seiner Ausbildung und Erfahrung, ist Robert Krickl die perfekte Wahl“.

Ab sofort ist das Archiv am Mittwoch geöffnet

Aktuell wurde übrigens die Öffnungszeit des Archivs geändert. Aus Rücksicht auf berufstätige Personen ist es nicht mehr Dienstagvormittags, sondern jeden Mittwoch von 17 bis 19 Uhr geöffnet.

