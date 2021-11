Streit um noch mehr Transparenz in Gumpoldskirchen

Die Opposition macht Druck auf Bürgermeister Ferdinand Köck, ÖVP, um mehr Transparenz rund um Beratungen und Beschlüsse des Gemeinderates zu erlangen.

SPÖ-Fraktionsobmann Christian Tschirk stößt es sauer auf, dass die ÖVP vergangene Woche einen gemeinsamen Antrag aller Oppositions-Fraktionen zu besseren Informationen im Gemeinderat boykottiert habe: „Anstatt die Wünsche der Mehrheit zu diskutieren, haben die ÖVP-Mandatare die Sitzung verlassen.“

Tschirk verlangt nachvollziehbare Protokolle und die Veröffentlichung aller Videoaufzeichnungen auf der Homepage der Gemeinde: „Eine Reform der Geschäftsordnung ist längst überfällig, wir fordern dies seit mehr als zehn Jahren.“

Karl Kühn, Vorsitzender der Grünen, bekrittelt ebenfalls den beschwerlichen Zugang zur Information: „Wir bekommen viele Fakten zu Themen, über die in den Sitzungen abgestimmt werden soll, viel zu spät oder gar nicht. Im Vorfeld der Gemeinderatssitzungen sind viele Unterlagen noch nicht fertig, knapp vor den Zusammenkünften werden dann Ausschüsse gemacht. Wir haben dadurch nicht ausreichend Zeit, um uns in die Fakten einzulesen und darüber zu beraten.“

Für Engelbert Sulyok von der Liste G.U.T. ist der Auszug der ÖVP ein „Affront gegen die Demokratie: Die von uns geforderten Punkte zur Transparenz wären mehrheitlich beschlossen worden. Die Verwaltung hat der Politik zu folgen“.

Auch Peter Souczek, FPÖ, will sich weiterhin für „die zeitgerechte Übermittlung von Unterlagen und die Videoaufzeichnungen“ einsetzen.

Bürgermeister Ferdinand Köck, ÖVP, will dazu keine Stellungnahme abgeben und ist „verärgert und befremdet, dass Details aus dem nicht-öffentlichen Teil der Sitzung an die Öffentlichkeit gezerrt wurden. Das stimmt so alles nicht und wird Konsequenzen haben“.

Die Opposition will das Thema jedenfalls auf die Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung bringen.