Im Vorfeld der Gemeinderatssitzung waren Informationen an die Öffentlichkeit gedrungen, die eigentlich im nicht öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung behandelt werden sollten.

Der Antrag wurde jedoch rückgestellt.

Dabei ging es um den Beschluss einer Zulage für Gemeindebedienstete in Führungspositionen, 72.000 Euro mehr pro Jahr würde das der Stadt kosten. Für die NEOS und die Grünen ist so eine Vorgehensweise nicht denkbar, ein Rechnungshofbeschluss aus dem Jahr 2008 habe klar festgestellt, dass so eine Vorgehensweise nicht notwendig sei, in einer Empfehlung beurteilt der Rechnungshof in seinem Bericht von 2008 die erforderlichen Maßnahmen zur Zulagenanpassung gemäß der Verantwortlichkeit der Mitarbeiter als umgesetzt.

Genau entgegengesetzt beurteil Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, die Lage und verweist auf einen zweiten Bericht aus dem Jahre 2011.

Der Stadtchef hält fest: „Die Personalvertretung hat einen Beschluss des Gemeinderates eingefordert, weil der Rechnungshof festgestellt hat, es müssen bezüglich Zulagenanpassung einheitliche Kriterien geschaffen werden. Es ist schade, dass jetzt von der Opposition der Eindruck vermittelt wird, dabei gehe es nicht mit rechten Dingen zu. Wir lassen dieses Begehren jetzt vom Land Niederösterreich prüfen, und warten jetzt ab, welche Expertise die zuständigen Stellen in der Landesregierung jetzt abgeben. Wenn wir ein Ergebnis haben, dann werden wir dieses noch einmal in den Gemeinderat einbringen.“