Hennersdorf: Zuschüsse für Bedürftige "nicht mit Gießkanne" vergeben

Für SPÖ-Gemeindevorständin Doris Di Giorgio ist klar, dass die VP Hennersdorf nach der letzten Gemeinderatssitzung wieder einmal „ihre soziale Kälte unter Beweis gestellt hat.

So wurde der Antrag der SPÖ zur Förderung des Semestertickets für Studierende zur Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel rigoros abgelehnt. Und in der Gemeinderatssitzung davor wurde der Antrag der SPÖ zur Erhöhung des Heizkostenzuschusses um lediglich 75 Euro bzw. rund 48 Prozent abgelehnt. Beschlossen wurde nur eine Erhöhung um 11 Prozent, also 15 Euro“. Daraufhin griff die SPÖ selbst in die Tasche, um den Betroffenen bei den explodierenden Energiekosten unter die Arme zu greifen. „Außerdem waren sowieso nur vier Haushalte betroffen“, sagt Di Giorgio.

SPÖ-Sprecherin Doris Di Giorigio. Foto: privat

Für Bürgermeister Thaddäus Heindl, ÖVP, ist diese Rhetorik nicht nachzuvollziehen. „Wer anspruchsberechtigt für den Heizkostenzuschuss des Landes in Höhe von 150 Euro ist, der bekommt diesen Betrag von der Gemeinde verdoppelt und erhält somit 300 Euro. Die VP Hennersdorf sieht keinen Sinn darin, das Geld nach dem Kreiskyschen Gießkannensystem raus zu kübeln.“

Mit neuem Ticketmodell zahlen Studenten weniger

Völlig unverständlich sei die Forderung der SPÖ, das Semesterticket für Studierende zu unterstützen, das habe sich mit den neuen Klimaticketvarianten erübrigt, „weil die Förderung des Landes jetzt direkt an den VOR fließt. Die Förderung ist im Ticketpreis inkludiert, das Ticket, das Studierende von Hennersdorf nach Wien beziehen, ist jetzt um 20 Euro günstiger als die alte Variante“, erläutert Heindl.

Bürgermeister Thaddäus Heindl, ÖVP. Foto: privat

Und nicht nachzuvollziehen ist für den Bürgermeister auch die Kritik am Vorhaben, die Hauptstraße neu zu gestalten. Die SPÖ wirft der ÖVP diesbezüglich vor, „30.000 Euro in unsichere Projekte zu investieren. Das ist zum Vergleich so: Ich möchte ein Haus bauen, habe dazu aber kein Geld und trotzdem beauftrage ich schon einen Architekten, der das Haus planen soll. Oder frei nach dem Zitat von Helmut Qualtinger: ‚I was zwoa net, wo i hinfoa, oba dafür bin i gschwinder dort‘, formuliert es Di Giorgio.

Für Heindl ist die Hauptstraße neu eine der geplanten Meilensteine in und für Hennersdorf. „Wir wollen statt der Durchfahrtsstraße einen Lebensraum inklusive Grünzonen schaffen. Wir haben auf die Probleme der Anrainer entlang der Hauptstraße reagiert und planen ein Bürgerbeteiligungsprojekt, wie es in Hennersdorf noch nicht stattgefunden hat. Die Meinung aller Hennersdorfer ist gefragt, das scheint der SPÖ nicht so wichtig zu sein, denn sonst würde sie unsere Bemühungen unterstützen.“

