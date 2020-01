Bürgermeister und Spitzenkandidat Hans Stefan Hintner kann denen, die an einer Mödling-Umfrage teilgenommen haben, die gute Nachricht vermelden: "80 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben kein Bedürfnis an neuen Parteien, aber an neuen Gesichtern. Wir als die Mödling Partei decken alles ab." Man habe in den letzten fünf Jahren "viel geleistet" und ein umfassendes Programm für die nächsten Jahre auf die Beine gestellt. "Eines können wir ihnen aber nicht abnehmen: für sie wählen zu gehen. Nehmen Sie sich 15 Minuten Zeit für die nächsten fünf Jahre", appellierte Hintner an die Besucherinnen und Besucher.

Und der Stadtchef ließ mit einigen Neuerungen aufhorchen. Unter anderem damit, dass das Areal der Tankstelle in der Badstraße nach langem Rechtsstreit "endlich wieder der Stadt gehört", die Vorderbrühl ein eigenes Ortszentrum inklusive Gastronomie bekommen soll und ein "Haus der Kunst" als "Einstieg in die Göttliche Brühl" Realität werden könnte.

Zudem hat die ÖVP "zehn Reiseziele für die Stadt Mödling" im "Reisepass in die Zukunft" verpackt. Um all das Geplante zu erreichen, bat Hintner um "einen klaren politischen Auftrag". Für Landesrat Martin Eichtinger steht der außer Zweifel: "Es kann keinen anderen als Hans Stefan Hintner als Bürgermeister geben." In den nächsten Tagen gelte es, "die Stimmung in Stimmen umzuwandeln".

