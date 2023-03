SPÖ kürt schon jetzt die Spitzenkandidatin

Sie stehe für „Stabilität, Kontinuität und Politik mit Hausverstand. Gerade in schwierigen Zeiten braucht es genau diese Eigenschaften“. Deshalb sei die SPÖ im Rahmen der Klausur übereingekommen, schon jetzt Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler (60) als Spitzenkandidatin für die Gemeinderatswahl 2025 aufzustellen, berichtet Klubobmann Stephan Schimanowa. Drechsler kennt die Gemeindepolitik seit 2001 (damals noch als Bürgerliste-Mandatarin) in- und auswendig. Von 2005 bis 2010 fungierte sie als SPÖ-Stadträtin für Städtische Betriebe, bis 2020 als Gemeinderätin, seit 2020 ist sie Vizebürgermeisterin.

Sie stellt sich gerne der neuerlichen Herausforderung: „Unter meiner Vorsitzführung hat die SPÖ nach der Gemeinderatswahl 2020 auf Basis eines Arbeitsübereinkommens mit der ÖVP zentrale Verantwortung in der Stadt übernommen. Wir stehen für die Einbindung der Bevölkerung in die Stadtentwicklung, die Sicherung der Daseinsversorgung und Infrastruktur, für die Kultur- und Jugendstadt und insgesamt für ein lebenswertes Mödling, in dem sich Menschen auch in schwierigen Zeiten wohlfühlen können.“ Daher sei sie bereit, „auch nach 2025 Verantwortung in meiner Heimatstadt zu übernehmen“.

Grüne Gedanken über die strategische Ausrichtung

Auch die Mödlinger Grünen haben sich schon intensiv Gedanken über die Zukunft gemacht, wie Vizebürgermeister Rainer Praschak, frisch gewählter Vorstandssprecher, erklärte: „Wir haben uns in der Vollversammlung auch mit der künftigen inhaltlichen Strategie und mit den Vorbereitungen auf die Wahljahre auseinandergesetzt.“ Gemeint damit seien die Europa-, Nationalratswahlen (beide 2024) sowie die Gemeinderatswahlen (2025): „Wir wollen die Bezirk Mödling-Kandidaten recht früh beschließen und planen zudem, bis Sommer unsere Strategie fertig zu haben.“ Zukunftskongress inklusive, ergänzte Praschak.

Der Vorstand der Grünen, der die Geschäfte führen wird: Sprecher Rainer Praschak, Stadträtin Teresa Voboril, Gemeinderätin Barbara Krauzer und Gemeinderat Georg Mayer (Finanzreferent). Foto: Grüne Mödling

