Eines ist nach dem Wahlsonntag klar: dass immer noch nichts klar ist. Denn die Sozialdemokraten haben einen Anwalt beauftragt, der prüfen soll, ob die Anfechtung der Wahl Sinn macht. Begründung: Beeinträchtigung der Wahlwerbung – vor allem im Hinblick auf die Corona-Zeiten.

Die SPÖ hält nur noch drei Mandate und fiel damit sogar aus dem Gemeindevorstand. Der Strohhalm, an den sich die SPÖ klammert: Es gebe eine verfassungsrechtliche Entscheidung, wonach eine Wahl aufzuheben sei, wenn die Wahlwerbung beeinträchtigt war, machte SPÖ-Klubobmann Anton Plessl deutlich – die NÖN berichtet online.

Dass in Corona-Zeiten „keine Hausbesuche, keine Veranstaltungen möglich waren, hat uns schwer getroffen. Viele unserer Wählerinnen und Wähler können nicht einfach übers Internet und Facebook erreicht werden“.

Hinzu komme, dass die Post die SPÖ-Wahlwerbung nicht termingerecht verteilt habe und viele Wähler den Weg ins – Corona-bedingt verlegte – neue Wahllokal nicht angetreten haben bzw. „aus Angst vor Ansteckung gleich zu Hause geblieben sind“.

Plessl geht davon aus, dass der SPÖ durch diese Umstände alles in allem bis zu 100 SPÖ-Stimmen abgegangen sein könnten; aufs vierte Mandat fehlen allerdings 134 Stimmen. Die Entscheidung falle am Mittwoch, merkt Plessl im NÖN-Gespräch an: Man sei sich „natürlich der großen Verantwortung dieser Entscheidung bewusst. Aus Jux und Tollerei werden wir sicher keinen Einspruch machen“. Stand Dienstagfrüh, kurz vor Redaktionsschluss, deutete alles darauf hin, dass „wir von einem Einspruch Abstand nehmen“.

Gesprächsrunden sind terminisiert

Indes hat eine erste Gesprächsrunde zwischen ÖVP, die sich nach dem Verlust der absoluten Mehrheit einen Partner suchen muss, und den Grünen stattgefunden. Am Freitag wollen die Teams – Martin Schuster, Brigitte Sommerbauer, Andrea Kö für die ÖVP, Christian Apl, Martha Günzl, Andreas Koller-Gaber für die Grünen – die nächste Gesprächsrunde absolvieren. Über Details hält man sich noch bedeckt. Eines ist fix: die Zeit drängt, sollte die SPÖ von einem Einspruch Abstand nehmen, wird die konstituierende Sitzung schon am Mittwoch, 1. Juli über die Bühne gehen.

Spannend bleibt das personelle Szenario bei der ÖVP. Martin Schuster (53), bereits seit 1991 im Gemeinderat, seit 2002 Bürgermeister, hat nach der Schlappe bei der annullierten Jännerwahl (die ÖVP rettete hauchdünn die Absolute, verlor gegenüber 2015 aber vier Mandate) angekündigt, bei einer „absoluten“ Niederlage im Juni „ein Signal setzen“ zu wollen.

Deutliches Votum für den Bürgermeister

Allerdings: Schuster ist nach wie vor das Polit-Zugpferd. Auch wenn die 1.915 Vorzugsstimmen bei der Gemeinderatswahl 2015 dieses Mal nicht in Reichweite waren, haben immerhin 755 Personen Martin Schuster direkt gewählt (im Jänner waren es noch 1.099): 9 Prozent aller gültigen Stimmen entfielen aktuell auf den ÖVP-Spitzenkandidaten, er erreichte zehnmal mehr Vorzugsstimmen als der Zweitplatzierte Christoph Müller (72), NEOS oder Christian Apl (71) von den Grünen. Auch der Abstand zur zweitbesten ÖVP-Kandidatin Andrea Kö (44) ist gewaltig.

Noch gilt: Vorrang hat bei der ÖVP vorerst, die Gespräche mit dem neuen Koalitionspartner zu führen, dann erst über Personelles zu diskutieren.