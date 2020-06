"Das ist das offizielle Ergebnis", sprach Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP, am Montagnachmittag und deutete auf die Unterlagen. "Wenn es nicht noch einen Einspruch gibt." Der Nachsatz kam nicht von ungefähr, die Gerüchte, die SPÖ könnte einen derartigen Schritt vorhaben, verdichteten sich. Am Mittwochmorgen legte Bürgerliste-Spitzenkandidatin Gabriele Wladyka nach: "Will die SPÖ-Zwergerlpartei die Wahl anfechten?" Die SPÖ hält nur noch drei Mandate und fiel damit sogar aus dem Gemeindevorstand. Wladyka appellierte "an die Vernunft unserer Genossen, damit der Gemeinderat endlich in der vom Wähler gewünschten Zusammensetzung arbeiten kann".

Klubobmann Anton Plessl bestätigt im NÖN-Gespräch, dass man einen Juristen kontaktiert habe, der die Sinnhaftigkeit eines Einspruchs klären soll. Der Strohhalm, an den sich die SPÖ klammert: Es gebe eine verfassungsrechtliche Entscheidung, wonach eine Wahl aufzuheben sei, wenn die Wahlwerbung beeinträchtigt war, betonte Plessl. Dass in Corona-Zeiten "keine Hausbesuche, keine Veranstaltungen möglich waren, hat uns schwer getroffen. Viele unserer Wählerinnen und Wähler können nicht einfach übers Internet und Facebook erreicht werden".

Hinzu komme noch, dass die Post die SPÖ-Wahlwerbung nicht termingerecht verteilt habe und viele Wähler den Weg ins - Corona-bedingt verlegte - neue Wahllokal nicht angetreten haben bzw. "aus Angst vor Ansteckung gleich zu Hause geblieben sind".

Plessl geht davon aus, dass der SPÖ durch diese Umstände alles in allem bis zu 100 SPÖ-Stimmen abgegangen sein könnten; aufs vierte Mandat fehlen allerdings 134 Stimmen.

Nächste Woche falle die Entscheidung über den möglichen Einspruch, merkte Plessl an: "Ich bin mir natürlich um die große Verantwortung dieser Entscheidung bewusst. Aus Jux und Tollerei werden wir sicher keinen Einspruch machen, wir werden genau abwägen, was er bringt. Was wir nicht wollen, ist, die Politikverdrossenheit zu verstärken."