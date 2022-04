Biedermannsdorf: Steindl soll es richten

Werbung

2021 ist Wolfgang Steindl als Bauhofleiter in Pension gegangen. Damals meinte er, etwas kürzer treten zu wollen, was sein Engagement in der Gemeinde betrifft. Daraus wird so schnell nichts werden, denn er hat nun von Ortschefin Beatrix Dalos, ÖVP, den Vorsitz der Volkspartei Biedermannsdorf übernommen. Und am Donnerstag wurde er mit Zustimmung von SPÖ, FPÖ und Grünen in den Gemeindevorstand gewählt. Er übernimmt das Mandat und die Bauagenden von Wolfgang Heiss und wurde in die Ausschüsse Sicherheit und Verkehr sowie Finanzen und Wirtschaft gewählt.

„Es hat mich schon gereizt, wieder im Gemeinderat tätig zu sein. Nur habe ich auch klar gemacht, dass auch Zeit für Privatleben bleiben muss“, machte Steindl klar. Schon einmal war er im Gemeinderat tätig, hatte aber „wegen Angriffe der Opposition auf meine Person“ das Mandat zurückgelegt. „Ich habe mir diesen Schritt gut überlegt und im Vorfeld das Gespräch mit der Opposition gesucht.“

Auf Steindl wartet die Kindergarten-Baustelle, wo offenbar einige Details übersehen oder nicht ausgeführt wurden. Darüber stand Steindl Rede und Antwort und versprach, die Sache in die richtigen Bahnen zu lenken. „Anders als bei anderen Großprojekten wurde im Vorfeld der Planungsvergabe kein Leistungskatalog definiert. Das wird es, sofern wieder ein großes Projekt auf uns zukommt, m

