Der erste Sicherheitspartner verabschiedet sich

Peter Sykora aus Wiener Neudorf war der erste Bürger, der sich 2015 im Rahmen von „Gemeinsam Sicher“ als Sicherheitspartner der Polizei zur Verfügung gestellt hat. Die Initiative wurde damals mit Mödling als Pilot-Bezirk gestartet. Sykora hat diese Aufgabe seither mit Begeisterung, mit vollem Engagement und in enger Abstimmung mit der Polizei und den Sicherheitsbeauftragten wahrgenommen. Nunmehr hat er sich in seiner Funktion als Sicherheitspartner zurückgezogen und wurde feierlich verabschiedet. Der für „Gemeinsam Sicher“ zuständige Referatsleiter im Bundeskriminalamt, Ministerialrat Bernhard Schafrath, ließ es sich nicht nehmen, Sykora beim gemütlichen Beisammensein für dessen langjährige Tätigkeit und die hervorragende Kooperation persönlich zu danken.

Sykora war zuvor viele Jahre als Sicherheits-Gemeinderat in Wiener Neudorf tätig und konnte vom damaligen Bezirkspolizeikommandanten Peter Waldinger für diese Aufgabe begeistert werden. „Er war sicher der erste Sicherheitspartner in Österreich“, bedankte sich auch Norbert Vogel, Koordinator des „Gemeinsam Sicher“-Initiative im Bezirkspolizeikommando Mödling, bei Sykora. Und er merkte im NÖN-Gespräch an, dass nach wie vor etwa 70 Sicherheitspartner im Bezirk tätig und beispielsweise laufend bei Veranstaltungen anwesend sind: „Aktuell sind wir vor allem bei Pensionistenverbänden unterwegs, um über die falschen Polizeianrufe - ,Ihre Tochter hatte einen Unfall und braucht Geld', ,Wir passen auf ihr Geld, ihren Schmuck auf' - aufzuklären.“