Umwelt ist nicht nur Gemeinde-Sache in Perchtoldsdorf

In der Gemeinderatssitzung präsentierte Umweltgemeinderätin Agnes Wühr von den Grünen den Umweltbericht 2021. Laut niederösterreichischem Umweltschutzgesetz ist ein solcher Bericht jährlich zu verfassen und zu präsentieren. Grundlage ist der sogenannte „Energie- und Klimacheck“, welcher von der Energie- und Umweltagentur (eNu) angeboten wird. Dieser standardisierte Fragebogen bildet eine Vielzahl von Maßnahmen ab, die in der Gemeinde bereits umgesetzt wurden.

„Schon viele wichtige Schritte gesetzt“

Bürgermeisterin Andrea Kö, ÖVP, betonte: „Die Analyse unserer Gemeinde im Umweltbereich hat gezeigt, dass Perchtoldsdorf schon viele wichtige Schritte gesetzt hat – ich denke da an die energieeffiziente öffentliche Beleuchtung – und in vielen Bereichen gut aufgestellt ist.“ Gerade im Vorjahr konnten viele Themen der Umweltagenda umgesetzt werden, geht aus dem Bericht hervor: So zum Beispiel die Gründung des Vereins „Erneuerbare Energiegemeinschaft Perchtoldsdorf“, die Verbesserung des öffentlichen Verkehrsnetzes durch ein Anrufsammeltaxi oder die laufende Berichterstattung über Umweltthemen.

Der Umweltbericht liefert aber auch Empfehlungen für Maßnahmen, die noch umgesetzt werden sollten, wie zum Beispiel die Umsetzung des Mobilitätsleitbildes „Mobil 2030“, die Erhaltung und Verbesserung der Bodenqualität im Gemeindewald und den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen.

Bewusstseinsbildung wesentlicher Faktor

Für Wühr ist klar: „Perchtoldsdorf ist eine aktive Gemeinde im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes. Auch Vereine und Initiativen leisten wichtige Arbeit im Bereich der Bewusstseinsbildung. Umweltpolitik ist ausschlaggebend dafür, ob wir den nächsten Generationen dieselben oder noch bessere Rahmenbedingungen bieten können, wie wir sie gegenwärtig vorfinden.“

