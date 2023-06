Comeback der Gumpoldskirchner Chöre

Mit einem großen gemeinsamen Konzert in der ehemaligen Landwirtschaftlichen Fachschule haben die beiden Chöre MACH4 und Vox Humana ein kräftiges Lebenszeichen nach der Pandemie gegeben. Unter dem Motto „We are back“ wurde mit Freude der erste Auftritt nach der langen Zeit mit Einschränkungen zelebriert.

Beide Chöre hatten laut MACH 4 Chorleiter Johannes Dietl „massiv unter den Einschränkungen der Pandemie gelitten: Weder konnten wir auftreten, noch war es technisch möglich, unsere geliebten Proben synchron zu gestalten.“ Was blieb waren Videokonferenzen mit Erzählungen vom Alltag und gemeinsamen Erlebnissen. „Wir haben in den wöchentlichen Treffen mit einem Film aus dem gemeinsamen Chorleben viel Freude gehabt“, erzählt Sänger Willi Beer. Auch die erste Zeit der Proben gestaltete sich für MACH4 schwierig. „Wir haben uns mit Coronatest und Maske, mit großem Abstand und Vorsicht wieder getroffen. Viele unserer Sänger waren in dem kritischen Alter und sehr vorsichtig.“

Gemeinsamer Auftritt als Perspektive nach der Pandemie

Die ersten Proben begannen laut Dietl „allmählich und langsam: Der begeisterte Neubeginn im Chorleben hat uns nicht nur enger zusammengebracht, sondern auch neue Literatur und einige junge Sänger gebracht.“ Da auch der Kammerchor Vox Humana ähnliche Erfahrungen gemacht habe, war es für Dietl „nur logisch, unseren ersten Auftritt gemeinsam zu gestalten: Wir haben nach der Pandemie eine gemeinsame Probe abgehalten und spontan ein Konzert vereinbart.“ Die Eintrittskarten waren innerhalb weniger Tage vergriffen: „Die Stimmung war toll, die Leute enthusiastisch.“

Das gemeinsame Auftreten war laut Obmann Florian Simm für den Kammerchor „in dieser Form eine Premiere: Wir haben dem Publikum das größtmögliche musikalische Spektrum beider Chor-Genres geboten: Männerchor meets Kammerchor.“ Das Programm wurde von den Chorleitern Karin Sautner und Johannes Dietl gestaltet: Der Männerchor begann mit klassischen Liedern und brachte über Pop und Rockmusik viel Freude und Stimmung ins Publikum. Der Kammerchor hat eine anspruchsvolle Reise durch die Welt vorangestellt und mit viel Freude und Schwung die Frage ´Warum singen wir im Chor?´ beantwortet.

Einer der vielen Höhepunkte für Simm war „die gemeinsame Darbietung von über 100 Sängerinnen und Sängern: Rechtzeitig zur Abenddämmerung erklang ´Die Nacht´ von Christian Dreo und brauchte den ausverkauften Saal zum Tosen.“