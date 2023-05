Neue Nussbaumallee für Achau

Ziel war, die historische Nussbaumallee entlang der Hennersdorfer Straße ab Achau in Richtung Hennersdorf wieder herzustellen. Diese Straße wurde früher von Nussbäumen gesäumt, deren Früchte in damaliger Zeit sogar versteigert wurden. Aus heutiger Sicht eigentlich nicht mehr vorstellbar. In der letzten Sitzung der ARGE Grünraum wurde beschlossen, dieses Projekt noch im Frühjahr umzusetzen. Nachdem die erforderlichen Dinge geklärt waren und die Baumsetzlinge rasch geliefert wurden, musste es schnell gehen. Es galt, den dank der ergiebigen Niederschläge gut durchfeuchteten Boden zu nutzen.

Jetzt fanden sich sehr spontan Gemeindevorständin Karin Baumgartner, Bürgerliste, Landwirt Wilhelm Radlinger, Umweltgemeinderat Gerald Giel und Gemeinderat Kornelius Beranek, beide Bürgerliste, bei der Brücke der Aspangbahn ein, um 87 kleine Nussbäume zu pflanzen und den dazugehörigen Verbissschutz anzubringen. Das Bauhofteam der Gemeinde Achau wird wieder, wie bei den bislang erfolgten Neupflanzungen, das regelmäßige Gießen in der Anwachsphase übernehmen.

