Biologisches Garteln ist die Zukunft

Bei einer Informationsveranstaltung warben Weinhauer Johannes Gebeshuber und Biologe Peter Schleimer um die Unterstützung der „privaten Gartler: Mit saisonbegleitenden Infos und Expertentipps für den Gemüsegarten, das private Blumenmeer oder den Obstbaumhain sollen möglichst viele begeistert werden“.

Gemeinderätin Dagmar Händler, ÖVP, freute sich über die positive Resonanz: „Es waren rund 35 Interessierte da. Besonders begeistert bin ich darüber, dass auch unser regionaler Imker Peter Jelinek und der Weinbauverein die Initiative mittragen.“

Für Gebeshuber „stehen und fallen unsere Bemühungen mit der Bürgerbeteiligung: Wir haben im Ort eine ländliche Struktur, viele Privathaushalte haben einen Garten. Da kann jeder individuell etwas beitragen, wir wollen aber auch Gemeinschaftsprojekte machen“. Über den Jahreskreis hinweg soll es Vorträge zu biologischen Praktiken, Nützlingen aber auch Nutzpflanzen und biologischer Schädlingsbekämpfung geben: „Oft gibt es einfache biologische Lösungen – man muss sie nur kennen“, benennt Gebeshuber etwa Brombeersträucher als vorteilhaft: „Dort siedeln viele nützliche Raubmilben.“

Schau-Weingarten und Biotope auf Gemeindegrund

Auch die Idee von zwischen den Weingärten gesetzten Nutzpflanzen will Gebeshuber weiter verfolgen: „Da geht es um einen sparsamen Umgang mit dem Boden ebenso wie um sinnvolle Erntemethoden. Ich habe erste Versuche mit Bio-Soja gestartet, damit müssen wir uns aber noch intensiver beschäftigen.“

Als Gemeinschaftsaktivitäten sind Biotope sowie ein von Pferden bewirtschafteter Weingarten am Ortsanfang bei der Einmündung der Weinbergstraße an sogenannten Naturbeobachtungsplätzen geplant: „Viele Gumpoldskichner möchten erleben, wie Weinbewirtschaftung abläuft und funktioniert. Das wollen wir in einem Schau-Weingarten, der gemeinsam angelegt und gepflegt werden soll, zeigen.“ Aktuell absolviert Schleimer, der sein ganzes berufliches Leben mit Wein zu tun gehabt hat, mit seinem Pferd eine entsprechende Ausbildung, um „Wege aufzuzeigen, die schonend für die Natur bzw. die Ökosysteme sind“.

Gebeshuber geht es darum, „strategische Lücken zu füllen: Aktuell werden ein Viertel bis ein Drittel aller Flächen im Ortsgebiet biologisch bewirtschaftet – in zehn Jahren wollen wir bei 100 Prozent liegen“. Nach geeigneten Plätzen, die „eine gewisse natürliche Frequenz an Spaziergängern haben und im Eigentum der Gemeinde stehen, wird gesucht: Die Menschen sollen die Erlebnispunkte bemerken, nicht suchen müssen“. Druck soll keiner aufgebaut werden, obwohl es das erklärte Ziel der Initiative ist, auch ortsfremde Betriebe mit Weinbauflächen in Gumpoldskirchen von der biologischen Nutzung zu überzeugen: „Wir wollen einen positiven Sog erzeugen, beraten, informieren sowie mit gutem Beispiel vorangehen.“

