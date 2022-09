„Ein Hakerl drunter machen“: Wr. Neudorfer McDonald's wieder offen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Endlich ist wieder Leben im Betrieb“, atmet Martin Spörker auf. Nach eineinhalb Monaten Umbauzeit öffnet das McDonald’s-Restaurant im Industriezentrum NÖ Süd wieder. „Ich bin sehr glücklich mit dem Gesamtergebnis“, merkte der Franchisenehmer, der im Bezirk Baden lebt und Mitglied bei den Mödlinger Lions ist, im NÖN-Gespräch an: „Ich hoffe, die Gäste auch.“

Immerhin wurde der Standort durch einen Zubau um 30 Sitzplätze erweitert, verfügt über einen neuen Party- und Meetingraum, eine Solaranlage, eine energiesparende Lüftungsanlage und einen Doppel-McDrive: „Wir legen unsere Schwerpunkte damit deutlich auf Nachhaltigkeit und ein erweitertes Serviceangebot.“ Aktuell finden fast 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Wiener Neudorf einen Arbeitsplatz. Personal wird nach wie vor gesucht: „Wir bieten neben einem krisensicheren Arbeitsplatz auch attraktive, individuelle Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Lehrplätze sowie flexible Arbeitszeiten“, betonte Spörker.

Alle „Spörker“-Standorte sind nun modernisiert

Nunmehr kann sich Spörker, der sich seit Jahren ehrenamtlich im Aufsichtsrat der „Ronald McDonald Kinderhilfe“ einsetzt, vorerst einmal zurücklehnen und „ein Hakerl drunter machen. Jetzt sind all sechs Standorte modernisiert und umgebaut“: neben Wiener Neudorf in der Shopping City Süd (Mall und am Parkplatz) sowie in Wien (Triester Straße, Breitenfurter Straße und am Bahnhof Liesing).

