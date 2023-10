Bewährte Obfrau des Mödlinger Frauenhaus-Vereins in Funktion bestätigt

Bei der Generalversammlung des Frauenhauses Mödling am Dienstag, 10. Oktober wurde Gaby Steiner aus Brunn am Gebirge erneut einstimmig zur Obfrau des Vereins „Sozialhilfezentrum für werdende Mütter, gefährdete Frauen und ihre Kinder“ gewählt. Auch ihre Stellvertreterin Monika Waldhör wurde in ihrer Funktion bestätigt.

Frauenhaus-Geschäftsführerin Simone Schweiger beton: „Die Opferschutzeinrichtung ist ein wichtiger Zufluchtsort für Frauen und Kinder in Not, insbesondere in diesen herausfordernden Zeiten. Auch wenn der Schritt sich an ein Frauenhaus zu wenden oft mit schmerzhaften Gewalterfahrungen einhergeht, so ist es umso wichtiger einen Ort zu haben, an dem sie Schutz, Unterstützung und die Möglichkeit zur Neugestaltung ihres Lebens finden.“

Was dieses Frauenhaus so bemerkenswert macht, ist die Tatsache, dass es von einer engagierten Gruppe von ehrenamtlichen Mitgliedern aufrechterhalten wird. Diese Menschen opfern ihre Freizeit, um die Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagoginnen des Frauenhauses zu unterstützen und tragen maßgeblich dazu bei, dass es Bestand hat. Denn das Frauenhaus ist auf Spenden und Unterstützer angewiesen, ein fixes Budget, aus dem das Frauenhaus schöpfen kann, gibt es nicht. Obwohl diese Einrichtung die einzige im Bezirk Mödling, Baden und Bruck an der Leitha ist.

Ein herzlicher Dank der Geschäftsführerin geht daher „an alle Vereinsmitglieder, insbesondere an die Obfrau Gabriele Steiner, die unermüdlich für die Mission des Frauenhauses Mödling arbeiten“.