„East or west – home ist best“, „Das gibt’s ja auf kan Schiff!“, „Volle Kraft voraus!“ Bunte Plakate mit derartige Slogans prägen aktuell das Ortsbild. Dahinter steckt ein Projekt, das der Gemeindeführung seit Jahren am Herzen liegt, betont Bürgermeister Ernst Morgenbesser, ÖVP, auf NÖN-Anfrage: die Umsetzung des „Generationenplanes“.

2012 hat Morgenbesser Vorgänger Ernst Herzig, VP, beerbt, ein Jahr später das Schwerpunktthema aus der Taufe gehoben und einen umfassenden Bürgerbeteiligungsprozess gestartet. Gemeinsam sollten Wünsche und Ideen für den Ort herausgearbeitet werden. Um die Machbarkeit aufzuarbeiten und zu prüfen, wurden gemeinsam mit der Dorf- & Stadterneuerung und der „Gemeinde21“ Workshops ins Leben gerufen.

"Und wir haben noch viel vor"

Unter anderem konnte dem Wunsch nach einer Busverbindung nach Pressbaum/Tullnerbach in Kooperation mit dem VOR umgesetzt werden, auch die „Kaffeehaus-Initiative“ fand mit der „Auszeit“ ein positives Ende. „Und wir haben noch viel vor“, betont Morgenbesser und verweist auf den 12. und 13. Oktober. Experten zeigen an diesen beiden Tagen an mehreren Örtlichkeiten, was in Breitenfurt alles steckt, wie die Bevölkerung die Zukunft weiterhin mitgestalten kann, wann und wie Visionen Realität werden können.

Los geht’s mit der Auftaktveranstaltung in der Mehrzweckhalle am Freitag, 12. Oktober, 18.30 Uhr. Vizebürgermeister Ferdinand Weißmann, SPÖ, steht voll und ganz hinter der Initiative, immerhin ist der Generationenplan Fixbestandteil im Arbeitsübereinkommen: „Wir möchten die Breitenfurterinnen und Breitenfurter auf eine Reise mitnehmen, die sie zwei bis drei Jahrzehnte in die Zukunft führt.“

„Die Chancen sind vielfältig“

Morgenbesser hofft auf rege Beteiligung: „Die Chancen für Breitenfurt sind vielfältig und liegen auf der Hand. Mit unserem Generationenplan wollen wir neue Möglichkeiten aufzeigen und zur Diskussion stellen. Es liegt an uns allen, gemeinsam Ziele für die Zukunft zu definieren.“