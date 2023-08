Beatrix Dalos: „Mir fehlt die Einigkeit in der Partei“

Blass ist sie und sehr schlank, als Bürgermeisterin Beatrix Dalos, ÖVP, in der Jubiläumshalle Platz nimmt. In den vergangenen zwei Jahren musste die Ortschefin einige Operationen über sich ergehen lassen. Im heurigen Jahr spitzte sich die Situation aber unversehens zu. „Im April, Mai und Juni habe ich tatsächlich um mein Leben gekämpft“, sagt Dalos. „Im Juni war ich im AKH in Wien, eigentlich schon wieder auf dem Weg der Besserung. Da habe ich plötzlich solche Schmerzen bekommen - und ich habe schon einiges hinter mir, ich bin wirklich nicht wehleidig - dass ich geschrien habe vor Schmerzen, obwohl ich eigentlich vollgepumpt mit Schmerzmitteln war“, erzählt die Bürgermeisterin von den dramatischen Minuten im AKH. Bis im Spital herausgefunden wurde, woher die unsäglichen Schmerzen kamen, wäre es bald zu spät gewesen. Ein inneres Organ war geplatzt, es folgten eine sofortige Operation und die Verlegung auf die Intensivstation, wo die Ärzte um das Leben der Ortschefin kämpften. Doch auch Dalos musste einen Weg zurück ins Leben finden. „Ich habe mit dem Rollator wieder gehen gelernt“, sagt die Bürgermeisterin, die heuer im April ihren 60. Geburtstag gefeiert hat. Ihr Lebenswille und ihr Interesse für alle Belange der Gemeinde sind ungebrochen.

Bürgermeisterin bestimmt Zeitpunkt ihres politischen Abgangs selbst

In der kurzen Zeit zwischen ihren Spitalsaufenthalen wurden auch die Weichen für die politische Zukunft in Biedermannsdorf gestellt. Hans Wimmer wurde zum Bürgermeisterkandidaten gewählt, neun ÖVP-Gemeindeparteivorstandsmitglieder stimmten für Hans Wimmer, drei für Martin Wimmer, seinen Cousin. Die NÖN berichtete. Doch es sei nicht ihr gesundheitlicher Zustand, der sie dazu bewogen habe, das Zepter aus der Hand zu geben. „Die Stimmung in der Partei ist nicht so, wie ich mir das vorstelle, um für die Gemeinde positiv arbeiten zu können. Ich brauche ein verlässliches Team, das hinter mir steht und keine Meinungsverschiedenheiten innerhalb der ÖVP“, sagt Dalos. Den Zeitpunkt, die politische Bühne zu verlassen, will sie selbst bestimmen. „Ich werde Anfang September eine Entscheidung treffen“, gibt die Ortschefin bekannt. Dann werde sich weisen, ob sie bis Jahresende noch im Amt bleiben wird.

Dalos ist - im Gegensatz zu ihren männlichen Vorgängern - die längstdienende Bürgermeisterin seit Jahrzehnten in Biedermannsdorf. Seit 16 Jahren, also drei Gemeinderatsperioden, ist sie Ortschefin. Wesentliche Akzente setzte sie mit der Errichtung des neuen Perlashofes und des neuen Rathauses. Auch der neue Kindergarten war ihr ein besonderes Anliegen. Gerade im Entstehen ist die Neugestaltung des Vorplatzes der Jubiläumshalle. Für Aufruhr in der Gemeinde sorgte hingegen eine anonyme Anzeige bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen drei Personen des öffentlichen Gemeindelebens. Das Verfahren wurde mittlerweile an die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt abgetreten und ist noch im Laufen.