Billa setzt auf sein grünes Pilot-Projekt in Hinterbrühl

Seit erste Überlegungen zum Bau eines neuen BILLA-Marktes in der Johannesstraße vor gut einem Jahr publik wurden, hat es viele Spekulationen und zum Teil auch kritische Diskussionen gegeben; nicht zuletzt hat sich eine Bürgerinitiative gebildet, die sich für den Erhalt der Grünfläche einsetzt – die NÖN berichtete.

Bei BILLA selbst hat man sich bislang bedeckt gehalten, jetzt seien die wichtigsten Eckpunkte geklärt, in den kommenden Wochen wolle man die Bevölkerung „gezielt und aus erster Hand informieren“, erklärte Gebietsleiter Jörg Tschurlovitsch: „Wir haben in der Diskussion der letzten Monate sehr aufmerksam zugehört und konnten auch viel Positives in der Planung berücksichtigen. Nun ist aber wichtig, dass über ein konkretes Projekt diskutiert werden kann und nicht nur über Gerüchte.“

Es handle sich um einen sogenannten „Grünen BILLA“ , hinter dem ein ökologisches Konzept, das die REWE Group in Österreich für ihre Märkte neu entwickelt hat, stecke, ergänzte Tschurlovitsch. Die erste derartige Filiale habe man in der Steiermark umgesetzt. „Aus den Erfahrungen haben wir gelernt und wollen in der Hinterbrühl den nächsten Schritt gehen und einen neuen Österreich-weiten Standard setzen.“ Tschurlovitsch präzisiert: „Wir nutzen moderne Bautechnik, um unsere Märkte behutsam ins Umfeld einzufügen. Dabei unterwerfen wir uns den Kriterien der von der Universität für Bodenkultur in Wien durchgeführten Greenpass-Zertifizierung.“

Photovoltaik, Schatten, Öko-Bodensystem

Unter anderem werde es eine Fassaden- und Dachbegrünung geben, eine Photovoltaikanlage, mit der etwa 125.000 Kilowattstunden Strom für den Eigenbedarf pro Jahr produzieren werden, einen Parkplatz, auf dem regionaltypischen Bäume für Schatten sorgen werden, und ein versickerungsfähiges Öko-Bodensystem gegen die Versiegelung.

Dass der neue Markt zu einem Verkehrszuwachs führen würde, will Tschurlovitsch nicht gelten lassen: „Unsere Frequenzzahlen zeigen deutlich, dass wir einen beachtlichen Kaufkraft-Abfluss – und daher auch Verkehr aus der Hinterbrühl – zu den Märkten in Nachbargemeinden haben. Mit einem zusätzlichen, attraktiven Markt in der Hinterbrühl können bis zu 200.000 Einkaufsfahrten jährlich eingespart werden.“

Was die Zukunft des BILLA im Ortszentrum betrifft, bleibe „unser Bekenntnis zum Erhalt aufrecht“, machte Tschurlovitsch deutlich. Alternativen seien nicht ausgeschlossen: „In Hinterbrühl gibt es beispielsweise keinen Drogerie-Markt.“

