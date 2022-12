Ausgesetzte Katzenbabys im Tierschutzhaus Vösendorf aufgenommen

Werbung

Die drei jungen Samtpfoten wurden in einer Transportbox im Dehnepark in Wien-Penzing aufgefunden: „Wenn Tiere in einem Transporter in Parks, auf Parkplätzen oder Müllplätzen gefunden werden, kann man davon ausgehen, sie ausgesetzt wurden", spricht Tierschutzhausleiter Stephan Scheidl aus Erfahrung. Denn Tick, Trick und Track sind nicht die einzigen - noch dazu schwarzen - Kätzchen, die im Tierschutzhaus Vösendorf eingetrudelt sind. Auch Bianca, Bernhard und Lio – etwa Wochen jung – sind in ihren ersten Lebenswochen vom Pech verfolgt gewesen. Bianca und Bernhard wurden auf einer Baustelle ausgesetzt und der junge Lio tauchte plötzlich in einem Garten auf. Als die drei Jungkatzen im Tierschutzhaus ankamen, waren sie unterkühlt und litten aufgrund falscher Ernährung unter Blähbauch.

Die gute Nachricht: Alle Kätzchen sind wieder wohlauf und strotzen vor Energie und Spielfreudigkeit. Nachdem alle die medizinischen Untersuchungen überstanden haben und die notwendigen Impfungen erledigt sind, werden die Tiere - jeweils zu Dritt - vergeben. Allerdings erst im neuen Jahr, denn bis 3. Jänner ist die Tiervergabe bei Tierschutz Austria geschlossen, um zu vermeiden, dass Tiere als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum landen.

