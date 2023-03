210.000 Euro Beute bei drei Einbrüchen

Die fünf Männer, zwischen 34 und 37 Jahre alt, haben, so die Anklage, die Einbrüche im Rahmen einer kriminellen Vereinigung begangen, die in Rumänien, ihrem Heimatland, im Oktober 2022 gegründet wurde. Laut Staatsanwaltschaft haben die Männer die Einbrüche sehr sorgfältig vorbereitet und auf eine schnelle Durchführung geachtet. Die Standorte in der Westfield SCS und in Wien wurden akkurat ausgekundschaftet; innerhalb weniger Minuten war die Bande in den Geschäften, schlug Vitrinen und Schränke ein, nahm Handys und Objektive und verließ anschließend den Tatort auch schon wieder. Am 10. Dezember - auf der Flucht nach einem Einbruch in der SCS -konnten die Täter gefasst werden. Zwei von ihnen wurde zudem der Diebstahl eines Autos - für den Transport der Beute - und von Kfz-Kennzeichen angelastet, vier haben auch noch Ladendiebstähle in der SCS begangen.

Die Frau, sie ist die Lebensgefährtin eines der Männer, lebt in Österreich und soll ihnen Unterkunft gewährt sowie Fahrdienste geleistet haben. Alle sechs Angeklagten bekannten sich schuldig und verwiesen auf ihre triste finanzielle Situation als Grund für die Taten. Der Erstangeklagte wurde zu sechs Jahren Haft, seine Mittäter zu vier, drei und zwei Jahren verurteilt. Für die Frau ging der Prozess mit 18 Monaten, davon sechs unbedingt aus. Alle Urteile sind nicht rechtskräftig.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.