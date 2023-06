Achtjährigen zum Klauen ins Geschäft geschickt

Er habe in der Westfield Shopping City Süd „einen kleinen Buben gesehen, der sich hektisch an den Säulen beim Eingang vorbeiquetschte und wegrannte. Er hat etwas in die Jackentasche gesteckt, obwohl kein Erwachsener bei der Kassa stand, der für ihn bezahlt haben könnte“, erinnerte sich ein Zeuge - ein Polizist. Einige Meter entfernt sei eine Frau mit Kinderwagen gestanden, in den das Kind etwas fallen ließ. „Das kam mir komisch vor, also ging ich an dem Kinderwagen vorbei und sah dort eine original verpackte Sportuhr hinter dem Sitz liegen.“

Nachdem das Kind sofort wieder in den Elektronikmarkt lief, folgte ihm der Polizist. Er habe einen Mitarbeiter gesucht und währenddessen das Kind schon wieder aus dem Markt laufen gesehen. Gemeinsam mit Mitarbeitern der Firma habe er die Frau zur Rede gestellt. Die Mitarbeiter hätten sie aufgefordert, das Packerl, das das Kind gerade in den Wagen geworfen hat, herauszugeben. Es handelte sich um ein teures Handy. Die Sportuhr war nicht mehr aufzufinden, bei der Inventur habe sie allerdings gefehlt, machte ein Mitarbeiter deutlich.

Die Angeklagte, Asylwerberin aus Moldawien, erklärte, dass ihr Mann, der als Hauptangeklagter im Prozess geführt wurde, seit zwei Wochen weg sei. Der Sohn, 8, sei mit dem Vater im Geschäft gewesen, sie hätte mit dem Baby gewartet. Die Sache mit dem Handy habe sie nicht bemerkt: „Mein Sohn ist ein bisschen komisch. Er dachte wohl, dass Handy ist ein Geschenk oder er hat es gefunden und mitgenommen.“ Die Sportuhr habe sie gar nicht gesehen, weil sie zu der Zeit das Baby gewickelt habe.

Video spricht eher nach geplantem Vorgehen

Dem widersprach der Zeuge, der sagte, dass das Kind das Handy eindeutig der Mutter in die Hand gab. Für den Richter gab es keine Zweifel, dass die Familie auf Diebestour war. „Auf dem Überwachungsvideo sieht das sehr nach einem geplanten Vorgehen aus. Die Bilder zeigen, wie der Mann dem Sohn im Geschäft das Handy gibt.“ Der habe es zur Mutter gebracht. Er sprach die Frau schuldig. Sie muss 480 Euro Strafe und den Verkaufspreis der Sportuhr an das Geschäft zahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.