Brunns Ortsspitze und Widersacher treffen einander vor Gericht

In einem Flugblatt an jeden Haushalt in Brunn am Gebirge hat Johann Rubendunst, Gründer einer Verkehrsinitiative, Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, im Februar vorgeworfen, er hätte einem Brunner Bürger gesagt, er könne ja wegziehen, wenn ihm etwas nicht passe. In der Verhandlung am Montag vor dem Landesgericht Wiener Neustadt hat sich Rubendunst nunmehr gegenüber dem Linhart und Bürgermeister-Stellvertreter Christian Schmitzer, NEOS, verpflichtet, diese Aussage und die weitere Behauptung, die beiden hätten einen Bürger mit - „Sie werden sehen, wozu die Gemeinde fähig ist“ - gedroht, ab sofort nicht mehr zu wiederholen. Rubendunst hat in der Verhandlung den Wahrheitsbeweis nicht angetreten. Auch der im Vorfeld angekündigte Zeuge ist nicht erschienen.

Linhart atmete auf: „Es ist jetzt auch gerichtlich geklärt, dass diese ehrenrührigen Behauptungen über mich nicht mehr wiederholt werden dürfen, und bewiesen, dass ich diese Aussagen nicht getätigt habe. Ich habe mir die Entscheidung, den Klageweg zu beschreiten, nicht leicht gemacht, aber wenn derartige Aussagen ohne jegliches Tatsachensubstrat auf die von Herrn Rubendunst gewählte Weise in die Welt gesetzt werden, ist es notwendig, die Hilfe der Gerichte in Anspruch zu nehmen.“

Schmitzer, der Rubendunst ebenfalls geklagt hatte, erklärte, dass „nun hoffentlich wieder die ernsthaften Fragen der Gemeindepolitik in Brunn am Gebirge angegangen werden können. Ich habe Verständnis, dass Politiker auch kritisiert werden dürfen. Ihnen aber zu Unrecht vorzuwerfen, sie würden Bürgerinnen und Bürger von oben herab behandeln, ist zu viel.“

Mit dem Vergleich ist die Rechtssache endgültig beendet. Auf die neuerliche Veröffentlichung des Widerrufs verzichteten die beiden Gemeindepolitiker über ausdrückliches Ersuchen des Beklagten.