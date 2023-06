Busfahrer in Sparbach angegriffen und verletzt

„Ich bin seit 14 Jahren Buslenker, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt“, erzählte der Chauffeur, 45, vor Gericht. Er habe den Burschen, der am 18. März in Sittendorf in seinen Bus stieg, nicht gleich erkannt, aber es habe schon zuvor Ärgermit ihm und seinen Freunden gegeben, weshalb der Buslenker auch einmal die Polizei gerufen hatte.

Der jungen Mann sei eingestiegen und habe vorne neben ihm Platz genommen. Während der Fahrt habe er begonnen, den Buslenker zu beschimpfen. „Weil ich damals die Polizei gerufen hatte. Dann schlug er gegen das Schutzglas neben mir und ich habe mich so erschrocken, dass ich den Bus etwas verrissen habe. Wir fuhren 70 km/h und gottlob war sonst niemand im Bus und ich kam nicht von der Straße ab.“ Bei der nächsten Haltestelle in Sparbach forderte der Mann den Schüler auf, den Bus zu verlassen. Der wollte nicht , also verließ der Lenker das Fahrzeug, um die Polizei zu rufen. „Er kam mir nach und gab mir von hinten einen Schlag gegen die Schulter und wurde aggressiv. Er kam ganz nah zu mir und schubste mich und schlug mir von unten ins Gesicht. Ich glaube, der hat das gelernt.“ Dabei soll, so das Opfer, dem jungen Mann ein Schlagring, mit dem er zugeschlagen haben soll, aus der Hand gefallen sein. Eine Frau im Bus und zwei Leute auf einem Traktor kamen dem Chauffeur zu Hilfe. Er wurde im Spital versorgt und hatte beschädigte Zähne.

Der Angeklagte, 16, bekannte sch „nicht schuldig“ und gab an, den Busfahrer nur einmal mit der Faust „aus Notwehr“ ins Gesicht geschlagen zu haben. Es habe einen Streit und eine Rangelei gegeben. Einen Schlagring habe er nie besessen. Der Fahrer habe ihn auch beschimpft und ob er den Mann mit dem Umbringen bedroht habe, wisse er nicht genau, „möglich ist es aber schon“.

Die drei Zeugen sagten alle aus, dass der 16-Jährige sicher mehr als einmal zuschlug und dass der junge Mann sehr aggressiv gewesen sei. Das Urteil lautete auf drei Monate bedingt, es ist nicht rechtskräftig.