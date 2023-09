Ex-Freundin in Vösendorf mit Messer bedroht

Laut Anklage hat er die Frau am 14. Februar in einem Geschäft in Vösendorf, wo sie arbeitet, mit dem Tod bedroht, wenn sie nicht wieder eine freundschaftliche Beziehung mit ihm eingeht. Der Angeklagte bekannte sich „nicht schuldig“ und leugnete zuerst, mit der Frau heuer überhaupt Kontakt gehabt zu haben. Er habe sie vor etwa drei Jahren kennen gelernt, als er im selben Geschäft als Sicherheitsmitarbeiter gearbeitet hat.

Nachdem er den Job bald wieder verloren hat, sei man in losem Kontakt geblieben und dann für etwa ein Jahr ein Paar gewesen. Seither habe er sie nicht mehr gesehen. Auf die Frage des Richters, wie es dann sein könne, dass sie gemeinsam auf einem Überwachungsvideo des Geschäfts am 14. Februar zu sehen seien, erinnerte es sich, dass er dort einkaufen war: „Das ist ja nicht verboten, oder?“ Er habe sie nicht bedroht und sei an einer neuerlichen Beziehung mit ihr gar nicht interessiert.

Das Opfer, 48, gab an, dass sie nach einem Jahr Beziehung und viel Streit die Sache beendet habe. „Er ging retour in den Iran und ich dachte, er heiratet dort.“ Nach seiner Rückkehr habe er ihr wieder geschrieben. „Er wollte mir auch Geschenke machen, was mir nicht recht war. Am 14. Februar stand er plötzlich im Geschäft neben mir. Ich sagte ihm, dass alles vorbei ist und ging ein Stück weg. Er zückte sein Messer und sagte, dass er veranlassen werde, dass mein Sohn mutterlos wird, wenn ich keine freundschaftliche Beziehung mit ihm eingehe.“

Der vorbestrafte Angeklagte wurde zu einer Zusatzstrafe von elf Monaten und 25 Tagen bedingt verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.