Kein Fahrschein: Zugbegleiter auf Strecke Mödling-Baden angegriffen

Der Mann erklärte vor der Richterin, dass er am 11. April „einen Wickel“ mit dem Zugbegleiter hatte, weil er keinen Fahrschein hatte und dachte, dass er den im Zug kaufen könne. Das ist aber schon länger nicht mehr möglich. Der Angeklagte gab an, dass es zu einer lauten Auseinandersetzung gekommen sei im Zuge derer er dem ÖBB-Bediensteten seine Geldbörse nachgeworfen habe. „Sie hat ihn im Gesicht getroffen.“

Der Zugbegleiter, 53, schilderte die Situation dann etwas anders: „Es gibt seit 15 Jahren keine Fahrscheine mehr im Zug. Ich forderte ihn auf, mir einen Ausweis zu zeigen und schon hatte ich eine.“ Ob der Angeklagte die Börse in der Hand hatte und so zuschlug, oder sie geworfen hat, könne er nicht genau sagen. „Ich denke, er hatte sie in der Hand.“ Das Opfer erlitt eine leichte Rötung im Gesicht und „ich hatte den ganzen Tag Kopfweh“. Er wolle dem Angeklagten aber keine Schwierigkeiten machen und brauche auch kein Schmerzensgeld. Die Verhandlung endete mit einer Diversion für den Angeklagten.