Mann aus dem Bezirk Mödling verschickte Hitlerbilder „aus Dummheit“

24 Monate bedingt lautete das nicht rechtskräftige Urteil, das die Geschworenen am Landesgericht in Wiener Neustadt fällten. Der Angeklagte, 25, soll, so die Staatsanwaltschaft, die Nachrichten zwischen Juni 2019 und Juni 2021 per WhatsApp an Freunde versandt haben. Seine Verteidigerin verwies darauf, dass ihr Mandant „die Bilder bekommen und einfach ohne Kommentar weitergeschickt hat. Er ist eben ein junger Mann, der in der Wisch-und-Weg-am Handy-Gesellschaft lebt“.

Der Angeklagte bekannte sich schuldig und gab an, dass er sich „nichts dabei gedacht habe“. Auf den Vorhalt eines Bilder, das dichte Rauchschwaden und den Text „jüdisches Familienfoto“ zeigt, meinte er: „Ich bekam arge Bilder und hab arge Bilder retour geschickt.“ Die Frage des Richters, ob er das Verbotsgesetz kenne, beantwortete er damit, dass er wusste, dass man gewisse Symbole und Bilder öffentlich nicht zeigen dürfe, „aber dass das auch auf WhatsApp zutrifft, war mir nicht klar“.

Auf den Mann aufmerksam wurde die Polizei nicht durch seine Postings, sondern durch eine Drogen-Bestellung im Internet. Das Paket kam der Post seltsam vor, die Polizei wurde verständigt und als die das Handy des Angeklagten kontrollierte, fand man die Verstöße gegen das Verbotsgesetz.