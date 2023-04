Maria Enzersdorf: 58-Jähriger baute Cannabis an, um Firma zu retten

„Sie gingen ja recht entschlossen an die Sache heran, wenn sie gleich eine Wohnung gemietet und die Plantage mit der ganzen Ausrüstung groß aufgezogen haben“, meinte die Richterin zu den zwei Angeklagten. Der Unternehmer, 58, und sein Komplize, 32, bekannten sich „schuldig“ und gaben der Richterin recht. Die Idee sei ihnen gemeinsam bei einem Gespräch gekommen und dann habe man sich eben an die Umsetzung gemacht. Der Ältere gab an, dass er durch die Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten gekommen sei und dringend Geld brauchte.

Der Jüngere habe nach mehreren Operationen begonnen, Cannabis zu rauchen, „um von den Schmerzmitteln weg zu kommen“. Er gab an, dass er den Großteil der Ernte selbst geraucht hätte, aber auch einiges zum Verkauf gedacht waren. Betreut haben die beiden Männer die rund 200 Pflanzen in sechs Zelten in der Wohnung. Die Ernte in den ersten beiden Zelten stand knapp bevor, als die Polizei vor der Tür stand.

Die beiden Männer wurden zu je elf Monaten bedingter Haft verurteilt. Ihre Ausrüstung für die Plantage wurde konfisziert. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

