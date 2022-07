Gericht Maria Enzersdorf: Streit endete mit Messerstich

E ine rumänische Staatsbürgerin, 41, musste sich am Mittwoch, 6. Juli, vor Gericht dafür verantworten, ihren Lebensgefährten, einen Landsmann, am 5. Februar um vier Uhr früh niedergestochen zu haben. Der erlitt einen acht Zentimeter tiefen Stich in die rechte Brustseite was eine Öffnung der Brusthöhle und Verletzung des Zwerchfells mit sich brachte.