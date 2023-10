Nach Urteil: Gemeinderat fordert Abgang von Christian Höbart

Er war Nationalratsabgeordneter und Landesparteiobmann der FPÖ, ist aktuell Generalsekretär im „Team HC Strache - Allianz für Österreich“ und Gemeinderat der Liste „Lebenswertes Guntramsdorf - Team Christian Höbart.“ In eben jener Funktion soll der 48-Jährige vor zwei Jahren einen befreundeten Heurigenwirt vorgewarnt haben, dass die Gemeinde für sein Areal, das er als Bauplatz für eine Wohnhausanlage verkaufen wollte, eine Mindestgrundstücksgröße von 1.700 Quadratmetern beschließen will. Worauf der Verkäufer einige Tage vor der Gemeinderatssitzung mit einem Antrag auf Grundteilung auf rund 800 Quadratmeter reagierte und so den Beschluss verhinderte.

Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, erklärte vor Gericht: „Die Gemeinde wollte auf dem Areal keinen Wohnbau, gleich dahinter ist Gewerbe- und Industriegebiet. Deshalb wurde im Gemeinderat 2019 einstimmig die Bausperre für das Grundstück beschlossen. Im Bauausschuss wurde dann über die Mindestgrundgröße von 1.700 Quadratmetern pro Baugrund gesprochen, denn je größer der Grund, desto weniger kann man damit verdienen, weil nicht so viele Gebäude errichtet werden können.“

Grundteilung wenige Tage nach der Sitzung

Die Vorbesprechung im Gemeindevorstand fand am 22. September statt und am 30. September hat der Eigentümer die Grundteilung auf rund 800 Quadratmeter beantragt. Für Weber war „der Zeitpunkt kurz vor der Beschlussfassung im Gemeinderat auffällig, ich dachte gleich an Zund, als ich es hörte.“ Dass es der Bürgerlisten-Gemeinderat gewesen sein soll, der ein Amtsgeheimnis verraten hab, sei ihm von einem Architekten zugetragen worden, den der Angeklagte mehrmals aufgefordert haben soll, die Pläne für die neue Grundteilung für den Verkäufer sehr rasch fertig zu stellen, weil die Gemeinde da etwas plane. Was der Architekt als Zeuge auch vor Gericht bestätigte.

Für Höbart waren „die Infos über die Mindestgrundstücksgröße von 1.700 Quadratmetern für mich nicht relevant, weil ein Kaufvertrag ein paar Tage zuvor schon unterschrieben worden ist“. Dieser scheiterte allerdings an der Finanzierung, das Grundstück wurde erst im nächsten Jahr von einem anderen Käufer erworben. Dass seine Immobilienfirma 20.000 Euro Honorar vom Verkäufer bekommen habe, gab der Angeklagte zu. Der Richter: „Sie hatten also ein persönliches Interesse am Verkauf?“ Der Politiker: „Ja“. Und er stellte im NÖN-Gespräch fest: „Es ist ausjudiziert, dass ich das Geld, welches ich übrigens geteilt habe, für die Vermittlung und nicht für eine Mitteilung von Amtsgeheimnissen bekommen habe, denn die Ermittlungen in Richtung Bestechlichkeit wurden ja eingestellt.“

Alle Fraktionen gegen Wohnbau auf jenem Areal

Am zweiten Prozesstag waren die Mitglieder von Bauausschuss und Gemeindevorstand geladen. Alle gaben an, dass alles, was in den Sitzungen der beiden Gremien besprochen wird, nicht an die Öffentlichkeit gelangen darf. Alle Fraktionen seien sich einig gewesen, dass dort kein Wohnbau entstehen soll, weil „das zu vielen Problemen durch die Nachbarschaft führen wird“, meinte ein Zeuge. Man habe ab der Verhängung der Bausperre überlegt, wie man das Projekt verhindern könnte. Eine Umwidmung in Agrarland sei aber aufgrund der befürchteten Entschädigungszahlungen an den Eigentümer verworfen worden, deshalb die Idee mit den 1.700 Quadratmetern Mindestgröße, die dann aber durch den Antrag des Eigentümers vor der Gemeinderatssitzung ausgehebelt wurde.

Schlussendlich erkannte der Richter den Angeklagten für schuldig und verurteilte ihn zu zwölf Monaten bedingter Haft. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Höbart selbst beurteilt das Amtsgeheimnis als „ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten, um die verstaubten und intransparenten Stuben der Obrigkeiten, Gemeinden, Städte und Ämter vor Transparenz zu verstecken: Über das neue Informationsfreiheitsgesetz wird das Amtsgeheimnis in Österreich demnächst abgeschafft. Ich werde selbstverständlich Rechtsmittel gegen dieses nicht rechtskräftige Urteil ergreifen und glaube noch immer ein kleines Stückchen an Gerechtigkeit.“

Rücktrittsaufforderungen werden immer lauter

Für Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, ist es „an der Zeit, dass Christian Höbart sich aus allen politischen Funktionen vom Guntramsdorfer Gemeinderat zurückzieht, um weiteren Schaden von der Marktgemeinde und der Politik abzuwenden“. ÖVP Fraktionschef Werner Deringer und Dominic Gattermaier, Obmann der Orts-FPÖ, fordern „einen sofortigen Rücktritt, sollte das Urteil rechtskräftig werden“. NEOS-Gemeinderat Florian Streb erinnert sich an die Worte von Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach der HC Strache-Affäre: „So sind wir nicht. Man verscherbelt nicht das Land für einen persönlichen Vorteil." Höbart sei aber „offensichtlich schon so“, folgert Streb. „In der Guntramsdorfer Gemeindepolitik hat man mit diesem Zugang nichts verloren." Grün-Mandatarin Monika Hobek findet „das Vertrauen in die Politik für die Demokratie essenziell: Für Wähler ist es nicht nachvollziehbar, wenn politische Vertreter aus ihrer Tätigkeit einen eigenen Vorteil ziehen.“