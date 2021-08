Wegen mehrerer Taten stand ein 25-Jähriger vor Gericht. Der wichtigste Anklagepunkt war ein versuchter Raub in einem Fastfood-Restaurant in Wiener Neudorf. Der Mann soll am 17. Mai zuerst beim Ausgabefenster den Mitarbeiter bedroht und auch angegriffen haben, bevor er auf der Rückseite des Gebäudes ein Fenster einschlug und dann im Restaurant Lebensmittel stahl.

Er wurde dort von der Polizei verhaftet. Der Angeklagte bekannte sich „teilweise schon schuldig“ und gab an, bei den meisten Taten sehr stark unter Drogen gestanden zu haben. An jenem 17. Mai habe er zusätzlich noch einen „Trip eingeschmissen“ und sei „komplett durchgedreht“.

Am Tathergang gibt es keine Zweifel, weil es Videoaufnahmen davon gibt. Da sieht man, wie der Angeklagte bis zur Hüfte durch das Ausgabefenster ins Restaurant kommt und alles, was er erwischt, auf den Mitarbeiter wirft. Darunter auch die Bankomat-Kasse, die das Opfer am Kopf getroffen haben soll.

Der Mitarbeiter versuchte, sich und das Lokal mit einer Metall-Leiste zu verteidigen, was ihm auch gelang. Allerdings nahm ihm der 25-Jährige das Handy ab, als er Fotos von ihm machen wollte und zerstörte das Gerät.

Im Restaurant bediente sich der Mann erst beim Kuchenbuffet mit einem Stück Torte, bevor er damit begann, Lebensmittel in eine Schachtel zu räumen.

Der Angeklagte lebte zu dieser Zeit auf der Straße und wollte „kein Geld, sondern nur etwas zu essen. Die Sache mit dem Mitarbeiter war ein Missverständnis, er hat mich auch angegriffen und verletzt“.

Das Urteil steht noch aus, die Verhandlung wurde auf Freitag vertagt, weil ein wichtiger Zeuge nicht erschienen war.