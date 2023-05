Mödling: Streit um Drogen eskalierte

Körperverletzung, vesuchte Nötigung und Diebstahl wird einem jungen Mann vorgeworfen. Er soll, so die Anklage, am 19. Februar eine Bekannte zu Boden gestoßen und gedroht haben, sie möge ja zugeben, seine Drogen konsumiert zu haben. Im Anschluss hat er die Frau auch noch um die Geldbörse erleichtert.

Der Beschuldigte merkte vor Gericht an, er könne sich nur sehr bruchstückhaft an den Tag erinnern. „Wir fuhren gemeinsam nach Wien, um Drogen zu kaufen, Crystal Meth und Liquid Ecstasy.“ Nach dem Konsum der Drogen sei er kurz weg gewesen, und nach dem Erwachen wollte er die Wohnung der Frau verlassen. „Ich habe dabei irrtümlich ihr Handy für meines gehalten und wollte damit weg, sie hielt mich auf. Bei der Rauferei sind wir, glaube ich, über ihren Hund gefallen und so kam sie zu Sturz. Als ich am nächsten Morgen wach wurde, brachte ich ihr das Handy zurück.“ An eine Auseinandersetzung über die Drogen und den Diebstahl könne er sich nicht erinnern.

Der Prozess wurde vertagt, um festzustellen, ob der Mann zum Tatzeitpunkt zurechngsfähig war.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.