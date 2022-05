Vösendorf: Entführung ausgedacht

Werbung

Eine Lösegeldforderung von 10.000 Euro und die Nachricht „und sie ist dann ewig die deine“ erhielt ein 30-Jähriger in Vösendorf am 22. Dezember auf sein Handy. Geschockt informierte er die Polizei über die Entführung seiner Lebensgefährtin (35).

Umgehend wurden Ermittlungen zum Verbleib der gebürtigen Slowakin eingeleitet. Nachdem die Ortung ihres Mobiltelefons in ihre Heimat führte, wurde auch dort nach der Frau gefahndet.

An die hundert Mann beiderseits der Grenze waren an diesem Tag im Einsatz. Ein Foto der Frau, das sie offensichtlich misshandelt zeigte und ein Ultimatum für die Geldübergabe verschärften die Situation zusätzlich.

Bis zu dem Zeitpunkt, als slowakische Beamte die Wohnung der Frau stürmten, diese vollkommen unversehrt vorfanden und sie umgehend gestand, alles nur inszeniert zu haben. Weil sie den ultimativen Liebesbeweis von ihrem Freund erhofft hatte. Kopfschütteln war eine der Reaktionen von Richterin Lydia Rada am Landesgericht Korneuburg, die so einen Fall noch nicht zu verhandeln hatte. Die Angeklagte beteuerte, sie habe eben herausfinden wollen, wie sehr ihr neuer Freund sie liebe. Über die Konsequenzen habe sie keine Sekunde nachgedacht. Außerdem sei sie nicht davon ausgegangen, dass der 30-Jährige die Polizei rufen würde. Zu allem Überfluss involvierte die 35-Jährige auch ihren Bruder, der in ihrer Fiktion als Entführer fungierte.

„Unüberlegt und irrational“

„Unüberlegt und irrational“ nannte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft diese Tat. Ein „Häufchen Elend“ und eine „Riesendummheit“ beschrieb Verfahrenshelfer Marius Garo die Causa. Dafür, dass die Frau das Subjekt ihrer Liebe „stundenlang in Sorge gehalten“, wurde sie wegen schweren Betrugs und Verleumdung zu 14 Monaten bedingter Freiheitsstrafe verurteilt. Und verließ mit dem – von ihr liebesgeprüften – 30-Jährigen händchenhaltend das Gericht.

