Achau: 50.000 Euro für Gemeinderatsbeschluss

Der Angeklagte, ein Architekt, hatte laut Staatsanwaltschaft im August letzten Jahres versucht, mit einer Spende in Höhe von 50.000 Euro an den Bürgermeister von Achau zu erreichen, dass dieser einen Gemeinderatsbeschluss herbeiführe, um doch zu erreichen, dass aus einem Gewerbegebiet an der B11 eine Linksabbiegespur gebaut wird. Das Geld hätte Ortschef Johannes Würstl an die Freiwillige Feuerwehr übergeben oder für karitative Zwecke verwenden sollen. Nur so hätte er sein Bauvorhaben, eine Gewerbehalle, verwirklichen können. Die Vertreterin der Anklage sagte: „Wir sind mitten in der kleinen Korruption“, es gehe um Bestechung und Bestimmung zum Amtsmissbrauch."

Sie führte aus, dass der Angeklagte ein Grundstück in Achau gekauft habe, wo er seit 2017 eine Gewerbehalle plane. Die Umwidmung von Grün- in Bauland hängt aber von einer noch zu bauenden Linksabbiegespur zu seinem Grundstück ab. Laut Verkehrssachverständigem, der auch vor Gericht erschien, ist für die Erschließung ein Linksabbieger-Streifen nötig. Wenn das nicht möglich ist, könnte man auch mit einem Abbiegeverbot für Fahrzeuge um 3,5 Tonnen auskommen. „Aber die Entscheidung darüber liegt bei der Gemeinde.“

Bürgermeister Würstl ergänzt: "Wichtig ist, den chronologischen Ablauf festzuhalten. Der Mann hat einfach eine Baugrube ausgehoben und wollte hier seine Gewerbehalle hinstellen. Wir haben dem Mann gesagt, dass das aufgrund der Widmung nicht möglich ist und haben den Bau eingestellt. Nur das hat den Architekten nicht gekümmert, er machte einfach weiter und hat eine Bodenplatte betoniert. Das hat aber nichts mit dem Gerichtsverfahren zu tun. In dem ging es nur um die 50.000 Euro, die mir der Mann angeboten hat."

Der Angeklagte gab an, dass er das Gutachten so gelesen habe, dass es eben zwei Möglichkeiten gäbe und da mit dem Vorgänger des Bürgermeisters ohnehin ausgemacht war, dass sich die zukünftigen Mieter seiner Gewerbehalle an den Kosten für die Infrastruktur (Beleuchtung und Gehsteigerrichtung, etc.) beteiligen sollten. Darum habe er das Angebot gemacht. Das sei der Betrag, den er sonst für die Grundstücksablösen bei den Nachbarn bezahlt hätte und „Ich will ja eh, dass die Feuerwehr gut ausgestattet ist, falls es in meiner Halle mal brennt“.

Zwei Nachbarn hätten sich geweigert, ihm einen Teil ihres Grundstücks für die Verbreiterung der Straße für die Abbiegespur zu verkaufen. Am Tag einer Absage habe er den jetzigen Bürgermeister anrufen wollen, aber nicht erreicht und so schnell über das Handy die E-Mail geschrieben. „Ich wollte den Bürgermeister nicht zu einer strafbaren Handlung anstiften, sondern auf die Möglichkeit des Abbiegeverbots über 3,5 Tonnen aufmerksam machen. Ich brauche ja eh keinen Abbieger für Dreiachser.“ Er sei nicht aus Achau und „kenne mich mit der politischen Situation dort nicht aus“. Auf die Frage der Richterin, was denn der Bürgermeister machen hätte sollen? „Einen neuen Gemeinderatsbeschluss anregen, wo die zweite Variante angewendet wird.“

Der Bürgermeister Johannes Würstel, erklärte vor Gericht, dass derzeit mit dem Gebiet, wo das Grundstück ist, „gar nichts“ geplant ist. „Man könnte ein neues Widmungsverfahren starten, aber ich denke, das macht wenig Sinn, weil das Gutachten sagt, wenn man das erschließen will, braucht es die Abbiegespur. Wieso sollte also bei einem neuen Verfahren etwas anderes herauskommen. Das würde nur Kosten für die Gemeinde bringen.“ Außerdem obliege diese Entscheidung dem Gemeinderat. Die Richterin fragte: „50.000 Euro für die Feuerwehr hätten auch nicht zwingend bedeutet, dass der Gemeinderat zustimmt, oder?“ Der Ortschef sagte: „Nein.“ Zumal die Stimmung im Ort für das Projekt eher „mittelprächtig“ sei, auch weil schon eine Bodenplatte betoniert wurde, ohne dass es eine Genehmigung zum Bau gab.

Angezeigt habe er das Schreiben des Angeklagten auf Ratschlag der Bezirkshauptmannschaft. „Die Empfehlung des Juristen war, dass ich es anzeige.“

Der Angeklagte wurde von den Schöffen freigesprochen.

