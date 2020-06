Die beschuldigte Wienerin bekannte sich teilweise schuldig und gab zu, in einem Haushalt die drei Sparschweine der Kinder „ausgeräumt“ zu haben. „Die 630 Euro habe ich aber bereits zurückgezahlt“, erklärte sie vor der Richterin, was auch die Mutter der drei Kinder bestätigte.

Anders lag der Fall bei der zweiten Familie, für die die Angeklagte aufräumen sollte. Dort verschwanden gleich 8.000 Euro. Die Angeklagte gab zu, die Schatulle der Ehefrau versehentlich beim Abstauben hinuntergeworfen zu haben. „Da waren fünf 500-Euro-Scheine drin, die habe ich mitgenommen und fast alles am 1. Juli auf mein Konto eingezahlt.“ Die Ersparnisse der Tochter, die in einer Keksdose lagen und die vom Hausherrn (in einem Bierkrug) habe sie nicht genommen. Woher also die zweite höhere Einzahlung auf ihrem Konto kommt, konnte sie nicht erklären.

Die Opfer konnten vor Gericht glaubhaft machen, dass das Geld in den angeführten Beträgen an den Örtlichkeiten aufbewahrt wurde: „Wir haben für eine Reise zu unserem 25. Hochzeitstag immer wieder etwas auf die Seite gelegt.“ Die Diebstähle fielen schlussendlich auf, weil die Tochter mit ihrem Geld Flugtickets bezahlen wollte. Da wurde der Bedienerin eine Video-Falle gestellt.

Die Angeklagte gab an, mit dem Geld in Urlaub geflogen zu sein und auch neue Autoreifen gekauft zu haben. Sie wurde – nicht rechtskräftig – zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt; ebenso wie zur Rückerstattung der gestohlenen 8.100 Euro.