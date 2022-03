Chilenen auf Einbruchstour in Vösendorf

Zwei Chilenen, 41 und 61 Jahre alt, standen wegen mehrerer Einbruchsdiebstähle in Vösendorf und im Bezirk vor Gericht.

Die Männer gaben zu, bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus einen Ring und ein Handy erbeutet, aus einem versperrten Auto ein Handy gestohlen und ebenfalls aus einem Auto einen Rucksack entwendet zu haben.

Der dritte Täter konnte an diesem ersten Prozesstag nicht erscheinen, weil er derzeit an Corona erkrankt ist. Er soll aber am zweiten Tag dabei sein.

Die beiden anderen Täter haben schon mehrere langjährige Haftstrafen wegen Einbrüchen in Chile verbüßt, sodass der Richter fragte, ob sie nur aus diesem Grund nach Österreich gekommen seien.

Der 41-jährige erklärte dann, dass er nach Europa gekommen ist, um zu arbeiten, denn zuhause habe er „durch seine kriminelle Vergangenheit und die Pandemie“ keine Aussicht auf einen Job nach der Haft gehabt.

Er wollte eigentlich nach Spanien, „aber das Geld dafür reichte nicht“.

Die Männer waren übrigens mit einem Citroen unterwegs, der dem Ältesten gehören soll, den aber eine Französin als gestohlen gemeldet hat. Der 61-jährige gab an, das Auto von einem anderen Chilenen um 300 Euro ohne Wagen-Papiere in Mailand gekauft zu haben. Um die Sache mit dem Pkw näher zu klären, wurde der Prozess vertagt.

