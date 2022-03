Laxenburg: Syrer verlor sein Bein

Werbung

Eine 41-jährige Frau verursachte am 21. Dezember abends in Laxenburg einen Auffahrunfall, der für einen Syrer, 39, mit dem Verlust eines Beines endete. Die Frau war nach dem Genuss von vier Punsch am Adventmarkt mit dem Auto unterwegs und dürfte kurz eingeschlafen sein.

Sie fuhr ungebremst in den geparkten Lieferwagen eines Zustellers, wo die zwei Mitarbeiter gerade das letzte Paket abgegeben hatten. Der Fahrer wurde bei dem Aufprall mit dem Kopf voran durch die Windschutzscheibe geschleudert, der zweite Mann stand auf der Straße und verlor bei dem Aufprall sein Bein. Er kam zum Prozess im Rollstuhl und gab an, noch immer rund um die Uhr schwer unter Phantomschmerzen zu leiden.

Die Angeklagte zeigte sich sehr reuig und sagte weinend vor Gericht: „Ich kann mich an die Sekunden vor dem Unfall nicht erinnern, ich muss eingeschlafen sein.“ Das bestätigte auch ein Zeuge, der hinter ihr fuhr und nicht fassen konnte, dass sie nicht auf die Bremse stieg. Die Frau wurde zu 12 Monaten Haft, davon neun bedingt verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

