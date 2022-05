Wiener Neudorf: Geisterfahrer mit 1,6 Promille

Werbung

„Sie wissen gar nicht, was Sie für ein Glück hatten. Ist Ihnen das mittlerweile wenigstens bewusst geworden?“, fragte die Richterin den 28-jährigen Angestellten aus Mödling eindringlich.

Der war am 24. November 2021 mit über 1,6 Promille Blutalkoholgehalt als Geisterfahrer auf der A2 unterwegs gewesen. Die Fahrt ging von Wiener Neudorf über 26 Kilometer, durch eine große Baustelle, wo zwei Arbeiter tätig waren, bis fast nach Wöllersdorf. Zwei Streifenwagen versuchten, den Mann aufzuhalten, konnten ihn aber immer nur fast zum Anhalten bringen, bevor er sich zwischen Einsatzfahrzeug und Betonleitwand wieder durchzwängte und weiterfuhr. Dass bei dieser Fahrt niemand verletzt wurde, grenzt an ein Wunder. Der Angeklagte bekannte sich „schuldig“ und gab an, dass er nach einer Feier in der Firma noch mit Kollegen zu einer Tankstelle fuhr, um dort noch etwas zu trinken.

Warum er dann auf die Autobahn aufgefahren war, wisse er nicht, „das ist überhaupt nicht mein Heimweg“. Danach könne es sich an nichts erinnern, bis ihn Polizisten verhaftet haben. Die Besatzungen der beiden Streifenwagen gaben an, dass er immer langsam auf sie zufuhr und dann doch nicht anhielt. Allen Beamten merkte man an, dass die gefährlichen Einsätze bei Geisterfahrten nicht einfach zu verkraften wind.

Die Anklage lautete auf vorsätzliche Gemeingefährdung, verurteilt wurde der 28-jährige aber wegen Gefährdung der Allgemeinheit, denn es konnte nicht geklärt werden, wie viele Menschen zu dieser Zeit auf der Autobahn wirklich unterwegs waren.

Verurteilt wurde der Angeklagte wegen mehrfacher Vergehen der Nötigung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit zu einer Geldstrafe von 17.280 Euro.

