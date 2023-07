Schuster gegen Wladyka: Trotz verhärteter Fronten Vergleich erzielt

Polittreffen gestern Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt. Perchtoldsdorfs Ex-Bürgermeister und Landtagsabgeordneter Martin Schuster hat eine Zivilklage gegen die Bürgerlisten-Chefin Gabriele Wladyka eingebracht. Gleich zu Beginn war klar, dass die Fronten zwischen den Parteien verhärtet sind. Der Richter merkte an: „Ich sehe, dass der Streit sehr heftig geführt wird.“

Richter regte Einigung zwischen den beiden Parteien an

Die Beklagte habe im Kern dem Ortschef auf Facebook vorgeworfen, Amtsmissbrauch begangen zu haben, „auch wenn dieses Wort nicht fällt", führt der Richter weiter aus. Aber „durch geschicktes Formulieren kann der Rechtsschutz einer Person nicht ausgehebelt werden. Man muss also das Recht auf freie Meinungsäußerung gegen das Persönlichkeitsrecht abwägen." Der Richter regte dann an, dass sich die Parteien doch auf einen Vergleich einigen sollten, weil es für die Beklagte um eine Anklage wegen übler Nachrede und für den Kläger um seinen guten Ruf gehe.

Baubeschluss traf der gesamte Gemeinderat

Der Anwalt von Martin Schuster wies mehrfach daraufhin, dass der Baubeschluss von 2012, der die Bürgerlistenchefin so aufregt, ja vom Gemeinderat gemeinsam beschlossen wurde und nicht vom Bürgermeister alleine. Wladyka hatte dem ehemaligen Bürgermeister vorgeworfen, bei einer falschen Grundlagenforschung seitens des Planungsbüros mitgespielt zu haben. Damit wurde erreicht, dass der Gemeinderat für eine Bebauungsplanänderung zugunsten des seinerzeitigen Verkäufers des Grundstücks in der Perchtoldsdorfer Ottgasse, also in bester Lage, grünes Licht gegeben hat. Durch diesen Beschluss konnte das Grundstück parzelliert und teuer verkauft werden. Darauf sagte die Anwalt der Beklagten: „Meine Mandantin hat nie behauptet, dass sich der Bürgermeister persönlich bereichert hat.“ Gabriele Wladyka antwortete: „Dem Gemeinderat wurde vorgegaukelt, dass die Bebaubarkeit eingeschränkt wird, sie wurde aber massiv erweitert. Der Gemeinderat bekam falsche Unterlagen, aber nicht vom Bürgermeister. Der ist nicht der Schuldige."

Nach dieser Aussage war der Weg für einen Vergleich geebnet. Schuster sagt nach der Gerichtsverhandlung: „Erstmals in meiner politischen Karriere musste ich eine Unterlassungsklage wegen rufschädigend Aussagen einbringen. Gabriele Wladyka hat in der ganzen Reihe von Facebook Postings den Eindruck erweckt, ich hätte bei einem zehn Jahre zurückliegenden Widmungsverfahren den Gemeinderat belogen und somit ein Amtsmissbrauch begangen. Bei der Verhandlung ist allerdings klar herausgekommen, dass dies nicht der Fall war.“ Wladyka habe sich dazu verpflichtet, inhaltlich Schusters Klagsbegehren zu unterschreiben. „Sie hat sich dabei verpflichtet, die gegenständlichen Aussagen nicht mehr zu tätigen und auch sämtliche sinngemäße Äußerungen zu unterlassen. Ich bin sehr froh, dass damit auch dieses unerfreuliche Kapitel abgeschlossen ist“, betont Perchtoldsdorfs ehemaliger Bürgermeister.

Trotz des Vergleichs sieht Wladyka den Ausgang der Verhandlung positiv: „Ich hab jetzt genug Beweise, dass die Änderungen damals falsch waren und werde dafür sorgen, dass die entsprechenden Baufluchtlinien wieder eingezeichnet werden, um wenigstens den Rest der Grünflächen in besagtem Gebiet zu retten.“