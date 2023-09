Vielen Hürden für leistbaren Wohnraum

Das Geschäftsjahr 2022 der MöGen (Baugenossenschaft Mödling) mit Sitz in der Ferdinand Buchberger-Gasse ist sehr positiv ausgefallen, berichtete Obmann Andreas Holzmann. Die Bilanzsumme konnte auf 248 Millionen Euro gesteigert werden, der Bilanzgewinn hat sich gegenüber 2021 auf knapp drei Millionen Euro verdoppelt - vor allem durch schlagend gewordene Kaufoptionen, die von den Mieterinnen und Mietern angenommen wurden. Der Bilanzgewinn wird in Rücklagen für Wohnneubauten als auch Sanierungen verbucht.

Nicht so rosig blickt Holzmann allerdings in die Zukunft. „Leistbarer Wohnraum ist angesichts der steigenden Wohnkosten wichtiger denn je. Jedoch wird es immer schwieriger, neuen, leistbaren Wohnraum zu errichten. Gründe dafür sind die steigende Inflation, hohe Kreditzinsen und Lieferschwierigkeiten bei Baumaterialien. Wir unterliegen dem Kostendeckungsprinzip. Und bei den immer höher steigenden Kosten wird das laufende Jahr schwieriger werden als die vorangegangen.“

Fehlende Förderung, zu viele leerstehende Parkplätze

Zudem sei in NÖ „heuer die Wohnbauförderung gestrichen worden“, kritisiert Holzmann. Erst im nächsten Jahr soll es ein neues Fördermodell geben. „Das ist ein Grund, warum wir keine weiteren Neubauten errichten können, obwohl wir bereits etliche Baugründe erworben haben. Wir hoffen aber, dass 2024 wieder ein starkes Neubaujahr sein wird.“

Eine weitere Schieflage sieht Holzmann auch in behördlichen Vorschriften, denn es müssen weit mehr Parkplätze als Wohnungen und Bedarf vorhanden seien, errichtet werden. „Wir haben derzeit kaum leerstehende Wohnungen, aber 300 leerstehende Parkplätze“, rechnet Holzmann vor. „Die Investition in Parkplätze hätte für die Schaffung von leistbarem Wohnraum genutzt werden können. Vor allem auch in Hinblick des Klimaschutzes bedarf es hier ein Umdenken bei den Bauvorschriften.“

Apropos Klimaschutz: Der „PLAN K“ (Klimaschutz)-Offensive geht weiter. Seit Jahren wird auf eine unabhängige und umweltfreundliche Energiegewinnung durch Photovoltaik und, wo möglich, auf Wärmepumpen gesetzt; nicht nur bei Neubauten, sondern auch bei Revitalisierungen: „Das garantiert den Mieterinnen und Mietern langfristig Versorgungssicherheit und niedrige Energiekosten“, betont Holzmann.