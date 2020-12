Die 31-jährige Lehrerin Sophie Panholzer hat in der Vorweihnachtszeit eine herzerwärmende Aktion für Senioren umgesetzt. Sie suchte nach „Engerln“ für die 77 Bewohner des Seniorenwohnhauses Casa, die den alten Menschen ein individuelles Weihnachtsgeschenk als Paket zukommen ließen.

„Die Idee zu der Aktion ist mir bei einem Spitalsaufenthalt im November gekommen. Damals ist mir aufgefallen, wie sehr eine alte Dame, die mit mir im Zimmer lag und keinen Besuch bekam, unter der Isolation und der Einsamkeit gelitten hat“, erzählt Panholzer. Telefonate mit ihren Großtanten, die ebenfalls in Pflegeheimen leben, bestätigten sie in der Einsicht, dass die Isolation auf die älteren Menschen bedrückend wirkt: „Ich finde es so traurig, dass sie zu Weihnachten derart alleine sind und nicht einmal miteinander essen dürfen.“

Daraufhin hat Panholzer nach einer Nächstenliebe-Aktion für ältere Menschen gesucht, an der Sie sich beteiligen kann, da ihr kein Projekt unter gekommen ist, hat sie sich kurzerhand selbst eines ausgedacht: „Es ging mir darum, älteren unbekannten Menschen zu Weihnachten eine Freude zu machen.“

Die Resonanz im Freundeskreis war überwältigend, als Vorgabe für die Engerln gab Panholzer aus: „Es sollte ein weihnachtliches Geschenk zum Auspacken sein, denn wir alle packen gerne Überraschungen aus.“ Schwester Ronja Panholzer, von Beruf Grafikdesignerin, entwarf ein berührendes Werbesujet, das die Übergabe von Wärme und Zuneigung von außen ins Pflegeheim hinein auch bildlich wieder spiegelt.

Das Sujet wurde in den sozialen Medien fleißig geteilt, innerhalb von drei Wochen hatten die Schwestern 77 Geschenke beisammen und überreichten die Packerln Heimleiter Joachim Gölles, der sich sehr über die „bewegende Aktion freut: Derzeit können unsere Bewohner aufgrund der Covid-19 Pandemie sehr wenig Besuch bekommen“ Die Initiative gebe den Senioren extrem viel: „Wir spüren, dass die Menschen draußen an meine Bewohner denken und sie beim Basteln und Einkaufen der Geschenke im Herzen gehabt haben.“