Forschungsprojekt zur NS-Zeit in Guntramsdorf gestartet

Der KZ-Gedenkverein Guntramsdorf/ Wiener Neudorf hat mit Unterstützung der Gemeinde ein wissenschaftliches Forschungsprojekt gestartet, das sich mit den Schicksalen zwischen 1938 und 1945 verfolgter und verschwundener Menschen aus den beiden Ortschaften beschäftigen wird.

Der Obmann des Gedenkvereins, Jürgen Gangoly, erklärt, dass es die Idee zur Aufarbeitung der Lebensgeschichte der Verfolgten „bereits seit Jahren gibt, bislang fehlten dafür die personellen Ressourcen: Unser Rechnungsprüfer Thomas Schwarz, versierter Historiker und Politikwissenschafter, wird sich in seiner Pension ehrenamtlich die Zeit dafür nehmen, die Geschichte dieser Menschen ans Licht zu bringen.“

Schwarz will auf seiner Suche nach geflüchteten und deportierten Guntramsdorfern und Wiener Neudorfern, von denen der Gedenkverein teilweise bislang gar nicht gewusst hatte, zahlreiche Archive in Österreich und bis nach Berlin hinaus besuchen.

Klassenbücher als wichtige Forschungsquelle

Auch Zeitzeugen sollen befragt werden. Gangoly erwartet sich „spannende Ergebnisse der Forschung, erste Erkenntnisse seien bereits sehr vielversprechend: „Schwarz hat Schul-Klassenbücher der Guntramsdorfer Volks- und Hauptschule der 20er-, 30er- und 40er-Jahre des 20. Jahrhunderts auf der Suche nach jüdischen Schülern durchgearbeitet. Aus den Büchern ist ablesbar, dass bestimmte Schüler ganz plötzlich verschwunden sind.“ Auch Gerichtsakten will der Historiker einsehen.

Ziel des Projektes ist es, die vielfältigen Schicksale Verschwundener und Deportierter zu beleuchten: „Wir wollen herausfinden, was aus jenen Menschen geworden ist, von denen plötzlich niemand mehr gehört hat, die von einem Tag auf den anderen niemand mehr gesehen hat.“

Nach Abschluss der Recherchen möchte Gangoly über den Gedenkverein gerne weitere Informations- und Gedenkarbeit leisten. Angedacht werden Publikationen oder sogenannte „Stolpersteine“, also Gedenkblöcke im Gehsteig vor den Wohnhäusern der Verschwundenen: „Wir wollen an diese Menschen und an die Schrecken der Nazi-Zeit erinnern und die Ergebnisse unserer Recherchen auch zur politischen Bildung nutzen.“

Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, ist froh, dass „auch in unserem Ort diese dunklen Jahre nun mit diesem Projekt aufgearbeitet werden“. Denn, führt Weber weiter aus: „Gedenkarbeit ist gerade in einer Zeit, wo Krieg und Flucht in Europa wieder Thema sind, wichtiger denn je.“ Die Gemeinde schießt für die nächsten sechs Monate 5.000 Euro zu, die Reise- und Kopierkosten sowie andere Kosten, wie den Zugang zu diversen Archiven abdecken sollen.

