Rumänen-Bande steht auf Fahrräder

Ungarische Polizeibeamte kontrollierten im November drei Rumänen im Alter von 18, 19 und 30 Jahren bei der Ausreise am Grenzübergang Nagylak genau. Dabei stießen die Beamten auf drei hochpreisige Fahrräder im Fahrzeug. Da zu diesem Zeitpunkt keine dazugehörige Straftat bekannt war, setzten die drei rumänischen Staatsbürger ihre Fahrt fort. Zuvor haben die ungarischen Polizeibeamten die Fahrräder fotografiert sowie eine Anfrage bei der österreichischen Polizei durchgeführt.

Es dauerte nicht lange, bis Bedienstete des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl, herausfanden, dass diese Fahrräder Einbruchsdiebstählen in ein Wohnhaus in Brunn am Gebirge und in ein Kellerabteil in Wien Donaustadt zugeordnet werden konnten.

Bei nächster Einreise gestoppt

Die Rumänen wähnten sich in Sicherheit und setzten ihre Touren fort. Nur wenige Tage später stand der 18-jährige Rumäne erneut vor dem Grenzbalken in Nagylak. Dieses Mal mit zwei anderen Insassen und gleich vier Fahrrädern. Die ungarischen Kollegen nahmen umgehen Kontakt mit den Ermittlern der Diebstahlsgruppe des LKA Niederösterreich auf, die die Fahrräder einem Einbruchsdiebstahl in ein Geschäft in Aspang Markt, Bezirk Neunkirchen, zuordnen konnten. Ein EU-Haftbefehle bei der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt wurde umgehend erwirkt, nach Ungarn übermittelt, die drei Beschuldigten festgenommen und die Fahrräder sichergestellt.

Die sichergestellten Fahrräder konnten den Besitzern ausgefolgt werden. Foto: LPD NÖ

Bei weiteren Ermittlungen konnten die Kriminalisten dem 18-jährigen und weiteren 24-jährigen Komplizen einen weiteren Einbruch in ein Kellerabteil in Wien 19 nachweisen. Ende Oktober wurden zwei E-Bikes geklaut.

Der Wert des Diebesgutes bei den insgesamt vier Einbruchsdiebstählen beläuft sich auf etwa 45.000 Euro. Vier Verdächtige wurden nach Österreich aus- und in die Justizanstalt Wr. Neustadt eingeliefert. Die sichergestellten Fahrräder wurden von den Geschädigten abgeholt.

