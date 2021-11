Gesundes wird sichtbar in Breitenfurt

„Gesundheitsförderung“ ist in NÖ mit dem Programm „Gesunde Gemeinde“ der „Tut gut!“-Gesundheitsvorsorge verbunden. Damit der Status der Gemeinden und die Leistungen der Arbeitskreise sichtbarer werden, werden rund 200 Gemeinden mit den Ortstafel-Zusatzschildern ausgestattet bzw. bestehende Schilder ausgetauscht. Der Prototyp wurde in Breitenfurt montiert. „Damit geben wir dem Engagement in Sachen Gesundheitsförderung mehr Sichtbarkeit und transportieren ,Tut gut!‘ in der Bevölkerung intensiver“, betonte Landesrat Martin Eichtinger, ÖVP.