Mödlinger Frauenberaterin: „Darüber reden ist entscheidend“

Über 28 Jahre ist Anneliese Erdemgil-Brandstätter in Mödling bei der Frauenberatungsstelle Kassandra tätig. Und wer glaubt, dass Frauen in einem wohlsituierten Bezirk im Speckgürtel rund um Wien keine Gewalt erleben, der irrt.

„Gewalt zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten und bedeutet nicht nur, dass Frauen geschlagen werden. Psychische Gewalt, bestehend aus Abwertungen und Drohungen, ist für Frauen genauso gefährlich“, sagt Erdemgil-Brandstätter. Doch wie kann man Gewalt an Frauen verhindern, im schlimmsten Fall, dass eine Frau ermordet wird, sprich, dass sich ein Femizid ereignet? Was können Institutionen wie die Polizei, Opferschutzgruppen, in Mödling angesiedelt im Landesklinikum, oder Gewaltschutzzentren tun, um das Thema Gewalt an Frauen zu enttabuisieren und vor allem, sie zu verhindern?

Mit all diesen Fragen und noch vielen mehr setzte sich ein hochkarätig besetztes Symposium in der Sala Terrena auseinander. Bezirkspolizeikommandantin Gertraud Haselbacher berichtete von der schwierigen Aufgabe, die Polizistinnen und Polizisten sowohl fachlich als auch emotional meistern müssen, wenn es um die Wegweisung des meist männlichen Ehe- oder Beziehungspartners geht. Eine fachliche Herausforderung sei, „den Frauen in solchen Situationen etwa klar zu machen, dass sie den Partner nicht mehr hereinlassen dürfen. Wenn Frauen die deutsche Sprache nicht beherrschen, dann ist das besonders schwierig“.

Gefährder zu verlassen, ist weitreichender Schritt

Schwierig sei auch der Umgang damit, dass manche Paare wenige Tage nach der Wegweisung vor der Bezirksbehörde stehen und meinen, „dass eh wieder alles gut sei“, sagt Haselbacher. Klar ist für sie aber auch: „Es ist gut, dass es die Wegweisung gibt und dass damit dem Gefährder gezeigt wird, dass er eine Grenze überschritten hat und dass er gehen muss.“ Warum es für Frauen schwierig ist, sich aus einer Gewaltbeziehung zu lösen, beleuchtete Michaela Egger, Geschäftsführerin des Niederösterreichischen Gewaltschutzzentrums. Vor allem im ländlichen Raum sei es für Frauen noch einmal so schwer, sich Hilfe zu holen.

„Es fehlen oft die öffentlichen Verkehrsmittel, um von A nach B zu kommen. In der Stadt gibt es Nachbarn, die einen Streit mithören und dann die Zivilcourage haben, die Polizei zu rufen. Das gibt es am Land oft nicht, wenn die Häuser kilometerweit auseinanderliegen.“ Ohne die Zivilcourage von Menschen, die gegebenenfalls die Polizei rufen, würden Frauen weiter auf der Strecke bleiben. Hier seien alle in die Pflicht zu nehmen – Frauen, aber auch Männer, die „generell mehr in dieses Thema eingebunden werden müssen“.

Darüber reden hilft

