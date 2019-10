Es gebe "noch keinen bestimmten Verdächtigen", sagte Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt am Donnerstag auf APA-Anfrage. Nähere Angaben machte der Sprecher mit Verweis auf ermittlungstaktische Gründe nicht.

Der Landwirt war am Mittwoch vergangener Woche leblos in seinem Haus entdeckt worden. Dem vorläufigen Obduktionsergebnis zufolge wurde er Opfer "massiver Gewalt gegen den Körper". Laut Medienberichten wurde der 61-Jährige mit einem Feuerlöscher erschlagen, was von offizieller Seite bisher nicht bestätigt wurde.

Vösendorf Toter Landwirt: Obduktion bestätigte Gewaltverbrechen