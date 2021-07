Die idyllisch gelegene Schafhütte auf der „Kuhheide“ war einige Zeit verwaist. Nun hat sich ein neuer Betreiber gefunden: Sascha Kühnrich und seine Gattin Tanja Schneider eröffnen am 3. August das „Am Gießhübl“ unter dem Motto „Genussverliebt“. Kühnrich ist in Sachen Gastronomie kein Unerfahrener, unter anderem war er Betreiber des „Zick Zack“ und bringt er jede Menge Erfahrung aus der Eventbranche mit. „Das Grundkonzept der Hütte wird gleich bleiben, also eher rustikal, aber mit einem deutlichen Bekenntnis zu Genuss und Qualität,“ erläutert Kühnrich.

Die Tische will er mit Grillern ausstatten, sodass die Gäste ihr Essen selbst zubereiten können. „Außerdem werden wir musikalische Untermalung haben und Themenabende anbieten“, erklärt Kühnrich.